En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با تابناک:

پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود

تحلیلگر مسائل بین‌الملل اظهار داشت: این پیام در واقع هم پاسخی دیپلماتیک به پیام نتانیاهو است، هم اقدامی برای ترمیم روابط راهبردی ایران و روسیه و همچنین نشانه‌ای از جدیت تهران در تثبیت موقعیت خود به عنوان یکی از بازیگران فعال در دکترین امنیتی جدید منطقه.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۸۶
| |
5521 بازدید
|
۲

پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود

کنعانی مقدم تصریح کرد: روسیه و چین مواضع روشنی در مخالفت با اقدامات تروئیکای اروپایی در پرونده ایران اتخاذ کرده‌اند و طبیعی است که تهران برای تقویت این ائتلاف دیپلماتیک و تعمیق همکاری‌ها، به گفت‌و‌گو‌های مستمر سیاسی و امنیتی با مسکو نیاز داشته باشد.

به گزارش سرویس سیاسی تابناک؛ سفر علی لاریجانی، نماینده ویژه مقام معظم رهبری و دبیر شورای امنیت ملی، به مسکو در حالی انجام شد که تحولات ژئوپلیتیکی منطقه به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ از پیام غیرشفاف نتانیاهو به پوتین درباره پرهیز از گسترش جنگ گرفته تا نگرانی‌های غرب نسبت به همگرایی امنیتی تهران و مسکو. 

ناصر کنعانی‌مقدم، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس سیاسی «تابناک» درباره محور‌های پیام مقام معظم رهبری که توسط علی لاریجانی به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه منتقل شد، توضیح داد:

دو حادثه مهم در پس‌زمینه این سفر قابل توجه است. نخست، پیام نتانیاهو به پوتین بود که در آن رژیم صهیونیستی اعلام کرده هیچ تمایلی به ادامه جنگ ندارد و قصد حمله‌ای به ایران ندارد. در تحلیل این موضوع دو نگاه وجود دارد؛ یک‌سو این احتمال است که نتانیاهو، طبق سابقه دروغگویی و فریب‌کاری خود، قصد دارد با چنین موضعی ایران را از حالت آماده‌باش خارج کند، و از سوی دیگر این احتمال نیز هست که او واقعاً از پیامد‌های جنگ هراس دارد، زیرا می‌داند در صورت آغاز درگیری مستقیم، موجودیت رژیم صهیونیستی در خطر نابودی کامل قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آنچه در این میان مهم است، پاسخ غیرمستقیم ایران به این پیام است که از طریق پیامی محرمانه و رسمی، توسط آقای لاریجانی به پوتین منتقل شده است. طبیعتاً ایشان باید در صورت لزوم توضیحات تکمیلی را درباره مضمون این پیام ارائه کنند.

کنعانی مقدم تأکید کرد: علاوه بر پاسخ به نتانیاهو، این پیام جنبه داخلی و دیپلماتیک نیز دارد. متأسفانه در روند توسعه روابط تهران–مسکو، برخی اظهار نظر‌های نسنجیده از سوی آقای ظریف درباره آقای لاوروف و مواضع روسیه در قبال برجام، باعث ایجاد مقداری سوءبرداشت شد. به نظر می‌رسد پیام رهبر انقلاب دربردارنده‌ی تبیین مجدد جایگاه راهبردی روابط ایران و روسیه و جلوگیری از بهره‌برداری ایالات متحده از چنین شکاف‌هایی باشد؛ تا آمریکا نتواند بر اساس سیاست فشار حداکثری، این روابط را هدف قرار دهد.

وی ادامه داد: این پیام در واقع هم پاسخی دیپلماتیک به پیام نتانیاهو است، هم اقدامی برای ترمیم روابط راهبردی ایران و روسیه، و همچنین نشانه‌ای از جدیت تهران در تثبیت موقعیت خود به عنوان یکی از بازیگران فعال در دکترین امنیتی جدید منطقه.

در پاسخ به این سؤال که «برخی تحلیلگران این اقدام را مقدمه شکل‌گیری دکترین امنیتی مشترک تهران و مسکو می‌دانند»، کنعانی مقدم پاسخ داد: این فرضیه کاملاً واقع‌بینانه و قابل تحقق است. توافقات ایران با روسیه ماهیتی استراتژیک دارد و شامل همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی نیز می‌شود. روسیه با واگذاری تجهیزاتی مانند جنگنده‌های سوخو‑۳۵ و سامانه‌های موشکی اس‑۳۰۰ و اس‑۴۰۰ نشان داده که روابط دو کشور صرفاً سیاسی نیست، بلکه وارد سطح هم‌پوشانی دفاعی و امنیتی بلندمدت شده است.

او تصریح کرد: اکنون مسئله اصلی، اجرایی‌سازی توافقات موجود است؛ نباید این همکاری‌ها در حد شعار باقی بماند. سفر لاریجانی دقیقاً با همین هدف انجام شد تا اراده دو کشور برای عملیاتی‌کردن نقشه‌ی همکاری‌های بلندمدت تثبیت شود. در واقع، روسیه نیز از چنین روندی استقبال می‌کند.

کنعانی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: این سفر مأموریتی جدید نبود و در امتداد دیدار‌های پیشین مقامات جمهوری اسلامی ایران با پوتین قرار داشت اما با افزودن برخی موضوعات جدید، از جمله پیام نتانیاهو به پوتین و مسئله مکانیسم ماشه، اهمیت مضاعفی یافت. روسیه و چین مواضع روشنی در مخالفت با اقدامات تروئیکای اروپایی در پرونده ایران اتخاذ کرده‌اند و طبیعی است که تهران برای تقویت این ائتلاف دیپلماتیک و تعمیق همکاری‌ها، به گفت‌و‌گو‌های مستمر سیاسی و امنیتی با مسکو نیاز داشته باشد.

گفتگو: زینب منوچهری

اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر پوتین نتانیاهو پیام رهبری محمدجواد ظریف چین مکانیسم ماشه تروئیکای اروپا روسیه ایران
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش کرملین درباره دیدار آتی ترامپ و پوتین
تشکر لاریجانی از همراهی روسیه با ایران در سازمان ملل
دیدار نماینده ویژه پوتین با لاریجانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
4
پاسخ
پوتین نمیتونه از ایران محافظت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
5
4
پاسخ
ظریف باید مهار شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۷۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bTK
tabnak.ir/005bTK