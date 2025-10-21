تشکر لاریجانی از همراهی روسیه با ایران در سازمان ملل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه در امور سوریه با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، نماینده ویژه روسیه آخرین وضعیت منطقه را تشریح و درباره همکاریهای منطقهای توضیحاتی ارائه کرد.
لاریجانی ضمن تشکر از مواضع روسیه در شورای امنیت و همراهی با ایران در سازمان ملل، در زمینه همکاریهای منطقهای، از نظرات او استقبال کرد.
لاورنتیف پیش از این با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرده بود.
لاونتیف و عراقچی در این دیدار درباره تحولات منطقه از جمله ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و مخالفت با هر گونه تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و جلوگیری از تبدیل این کشور به مکانی برای نضجگیری تروریسم تاکید کردند.