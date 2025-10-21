En
متکی به فروش نفت نباشیم

پزشکیان: هدف اسنپ‌بک، ‌محدود کردن فروش نفت است

رئیس‌جمهور در نشستی صمیمی با اعضای اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه هدف غربی‌ها از فعال‌سازی اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت و کاهش تجارت ایرانیان است، گفت: متکی به فروش نفت نباشیم.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۸۱
| |
420 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان امروز (سه‌شنبه) با اعضای اتاق بازرگانی ایران، نشستی صمیمانه داشت.

رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه هدف غربی‌ها از فعال‌سازی اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت و کاهش تجارت ایرانیان است، اظهار داشت: با داشتن منابع عظیم انرژی، پیشرفت کشور باید شتابان باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید شرایط فعالیت برای صادرکنندگان تسهیل شود، از اعلام آمادگی دولت چهاردهم بر حل و فصل مشکلات صادرکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای رشد صادرات خبر داد و گفت: رشد صادرات در کشور نشان از عدم وابستگی به نفت و رشد اشتغال است.

رئیس جمهور با بیان اینکه تمام تلاش سران قوا، تسهیل روند کاری صادرکنندگان و بازرگانان است، خطاب به صادرکنندگان گفت: در انتخاب کالای صادراتی خود دقت لازم را داشته باشند که از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

وی افزود: کیفیت نامناسب برای کالاهای صادراتی از سوی صادرکنندگان سبب می‌شود تا اعتماد همسایگان از بین برود. محصول ایرانی را با بهترین کیفیت به همسایگان عرضه کنید.

پزشکیان همچنین با اشاره به اینکه دولت به دنبال ایجاد پنجره واحد در اکو سیستم‌ها است، اظهار داشت: از طرح‌ها و تجربیات صادرکنندگان هم در این زمینه استقبال می‌کنیم.

پزشکیان تأکید کرد: برای مولدسازی تیمی مشخص شود، تا عیوب کارهای قبلی برطرف شود و نقاط مثبت آن برجسته شود. در این خصوص قوه قضاییه و مجلس آمادگی کامل جهت همکاری دارند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور اتاق بازرگانی اتاق ایران نفت ایران اسنپ بک فروش نفت تحریم های نفتی تحریم های ایران خبرفوری
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
