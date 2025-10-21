واکنش مسئولان استان فارس به فوت دانش آموز شیرازی

به گزارش تابناک، شورای تامین فارس در اطلاعیهای اعلام کرد، در پی فوت دانشآموز شیرازی شورای تامین فارس اعلام کرد: قبل از این اتفاق، مسئلهای تربیتی بین دانشآموز و مدرسه پیش آمده بود که مسئولان مدرسه طبق روال معمول با والدین تماس گرفتهاند تا موضوع از طریق مشاوره و پیگیری اصلاحی دنبال شود. مدرسه هیچ اقدام تنبیهی انجام نداده که فیلم دوربینهای مداربسته مدرسه نیز این موضوع را تأیید میکند.
این اطلاعیه میافزاید: ماجرای فوت دانشآموز پایه ششم یکی از مدارس غیرانتفاعی شیراز در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته است، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه در مدرسه اتفاق نیفتاده و در منزل رخ داده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: با توجه به وجود ابهاماتی که درباره علت دقیق فوت این دانشآموز مطرح میشود، باید اعلام شود که علت دقیق مرگ هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.
نتیجه نهایی پس از بررسیهای تخصصی مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.