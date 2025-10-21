گزارش کرملین درباره دیدار آتی ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری پسکوف روز سهشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره انجام این دیدار تفاهم دارند اما نه ولادیمیر پوتین و نه دونالد ترامپ تاریخ دقیقی را اعلام نکردهاند.
وی اظهار داشت: برای انجام این دیدار، آمادگی جدی لازم است؛ در این زمینه، شما سخنانی را از طرف آمریکایی و همچنین ما شنیدهاید که این کار ممکن است زمانبر باشد؛ بنابراین، در ابتدا هیچ تاریخ دقیقی برای این دیدار تعیین نشده است.
از سخنگوی کرملین درباره حال و هوای فعلی مسکو پس از تماس تلفنی روز دوشنبه بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد جدول زمانی احتمالی برای سازماندهی اجلاس سران روسیه و آمریکا سوال شد.
پسکوف در پاسخ گفت: حال و هوای کار است؛ کار پیشرو، چالشبرانگیز خواهد بود.