گزارش کرملین درباره دیدار آتی ترامپ و پوتین

سخنگوی کرملین با رد گزارش‌های برخی رسانه‌ها در زمینه احتمال به تعویق افتادن دومین دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی‌ ماه‌های اخیر گفت:‌ تاکنون تاریخ دقیقی برای این نشست تعیین نشده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۷۷
290 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری پسکوف روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود:‌ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا درباره انجام این دیدار تفاهم دارند اما نه ولادیمیر پوتین و نه دونالد ترامپ تاریخ دقیقی را اعلام نکرده‌اند.

وی اظهار داشت: برای انجام این دیدار، آمادگی جدی لازم است؛ در این زمینه، شما سخنانی را از طرف آمریکایی و همچنین ما شنیده‌اید که این کار ممکن است زمان‌بر باشد؛ بنابراین، در ابتدا هیچ تاریخ دقیقی برای این دیدار تعیین نشده است.

از سخنگوی کرملین درباره حال و هوای فعلی مسکو پس از تماس تلفنی روز دوشنبه بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد جدول زمانی احتمالی برای سازماندهی اجلاس سران روسیه و آمریکا سوال شد.

پسکوف در پاسخ گفت: حال و هوای کار است؛ کار پیش‌رو، چالش‌برانگیز خواهد بود.

 

