به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی «دیر تیوی» به نقل از مقامات محلی اعلام کرد این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد سهشنبه به وقت محلی، زمانی که قطار مسافربری از «دوئله»، شهری مرزی در نزدیکی «جیبوتی» به سمت شهر «دیرداوه» در حرکت بود، رخ داد.
مقامات محلی تأیید کردند این سانحه منجر به مرگ دستکم ۱۴ نفر و جراحات جدی یا جزئی ۲۹ نفر دیگر شده است.
بنابر گزارش شینهوا، تصاویر به اشتراک گذاشته شده در رسانههای اجتماعی، قطعات قطار تکهتکه شده را نشان میدهد که در امتداد مسیر دیرداوه-دوئله، بخشی از خط آهن تاریخی اتیوپی، پراکنده شدهاند.
تاکنون جرئیات بیشتری از حادثه و علت وقوع آن گزارش نشده است.