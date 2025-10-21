En
علی‌اف تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان را لغو کرد

«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان اعلام کرد که این کشور تمام محدودیت‌ها بر ترانزیت کالاها به ارمنستان را لغو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری «آپا» جمهوری آذربایجان، الهام علی‌اف در بیانیه مطبوعاتی مشترک با قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، گفت: آذربایجان تمام محدودیت‌های ترانزیت کالا به ارمنستان که از زمان اشغال برقرار بود را برداشته است.

رئیس‌جمهوری آذربایجان اظهار داشت: همچنین باید خاطرنشان کنم که اولین محموله ترانزیتی از این نوع، محموله‌ای از غلات قزاقستان به ارمنستان بود.

وی افزود: بر این باورم که این نشانه روشنی است که صلح میان آذربایجان و ارمنستان نه تنها روی کاغذ، بلکه در عمل نیز برقرار است.

علی‌اف امروز، ۲۱ اکتبر برابر با ۲۹ مهر، با رئیس‌جمهوری قزاقستان در آستانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از چند دهه تنش مرزی، مردادماه در واشنگتن توافقنامه صلحی را امضا کردند که بر اساس آن، دو کشور مرزهای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان در دوران اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان مرز رسمی به رسمیت شناخته و تاکید کرده‌اند که هیچ‌گونه ادعای ارضی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.

tabnak.ir/005bT9