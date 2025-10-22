به گزارش تابناک؛ پیازو از قدیمی‌ترین غذا‌های زنجان است که ظاهری شبیه به اشکنه یا آش دارد و در گذشته بیشتر برای شام مصرف می‌شد. ماده اصلی پیازو، تورتا است؛ کفی که هنگام جوشاندن روغن زرد، از روی آن می‌گیرند و در زبان آذری به آن «ساری یاغ» می‌گویند.

مواد لازم

یک پیمانه عدس

یک پیمانه آلوچه و برگه زردآلو

یک عدد پیاز متوسط پوست کنده و خرد شده

۲ قاشق غذاخوری گردو آسیاب شده یا آرد گندم

یک پیمانه گوجه‌فرنگی یا ۲ قاشق غذاخوری رب گوجه‌فرنگی

روغن حیوانی، نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار لازم

طرز تهیه پیازو

پیاز خرد شده را در روغن کمی سرخ کنید و سپس گردو آسیاب شده یا آرد گندم را اضافه کنید و کمی تفت دهید.

در ادامه رب یا گوجه‌فرنگی خرد شده، نمک، فلفل و زردچوبه را اضافه کنید و وقتی بوی خامی آنها گرفته شد، عدسی را که از قبل خیس کرده بودید، همراه با آب کافی به مواد اضافه کنید و اجازه دهید که عدس روی حرارت ملایم کاملا بپزد.

در اواخر پخت، آلوچه و برگه‌های زردآلو که از قبل در آب گرم خیسانده بودید، به خوراک اضافه کنید تا بپزد و ترشی آنها به خورد غذا برود. برخی افراد در این غذا از گوشت قلقلی و لپه استفاده می‌کنند.