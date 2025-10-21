En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انفجارهایی در پالایشگاه‌های نفت مجارستان و رومانی

وقوع انفجارهایی، پالایشگاه‌های نفت در مجارستان و رومانی را به لرزه درآورد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۷۳
| |
376 بازدید
انفجارهایی در پالایشگاه‌های نفت مجارستان و رومانی

به گزارش تابناک به نقل از از آپا آذ، انفجارهایی یک پالایشگاه نفت مجارستانی و یک پالایشگاه نفت رومانیایی را لرزاند.

تحقیقات در هر دو مورد در حال انجام است و بسیاری از دلایل هنوز ناشناخته مانده‌اند.

اولین انفجار حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه به وقت محلی در پالایشگاه پتروتل- لوک‌اویل در پلویشت رومانی رخ داد.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که این انفجار در سیستم فاضلاب صنعتی رخ داده است و دریچه چاه فاضلاب در حین عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری به سمت بیرون پرتاب شده است.

کارخانه پتروتل-لوک‌اویل یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات فرآوری نفت رومانی است و متعلق به شرکت روسی لوک‌اویل است.

دومین حادثه مشابه، عصر دیروز دوشنبه در پالایشگاه MOL در ساژالومباتا، در مجارستان رخ داد. مقامات گفتند که آتش‌سوزی تا صبح امروز سه‌شنبه مهار شده است، اما فعالیت‌ها همچنان به حالت تعلیق درآمده و تحقیقات ادامه دارد. علت اصلی انفجار در زمان نگارش این خبر ناشناخته مانده است.

پالایشگاه ساژالومباتا یک نقطه کلیدی در شبکه سوخت مجارستان و اروپای مرکزی است که نفت خام تحویلی از طریق خط لوله دروژبا از روسیه را فرآوری می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رومانی مجارستان انفجار پالایشگاه
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bT7
tabnak.ir/005bT7