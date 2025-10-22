۳۰/مهر/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
علت غمانگیز بازنشسته شدن یک استاد شریف
من نیاز مالی نداشتم ولی اغلب اساتید با این حقوق نمیتوانند زندگی کنند و لذا مجبور به رفتن میشوند.
۱۳۳۵۶۶۹
تاریخ انتشار:
۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
22 October 2025
برچسب ها
اساتید
استاد شریف
قاضی زاده هاشمی
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکنترین جعفر " کابینه پزشکیان!
گزارش خطا
