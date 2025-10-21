En
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!

همسر سابق پژمان جمشیدی در پی حواشی ایجاده شده برای این بازیگر سرشناس پستی عجیب را در اینستاگرام منتشر کرد.
به گزارش تابناک؛ نگار فرهمند در پی حواشی ایجاده شده برای پژمان جمشیدی پست جدیدی را در اینستاگرام منتشر کرد که به این شرح است:

«لازم نیست همیشه داستان را از دید خودت تعریف کنی، زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.»

 

پست جدید اینستاگرام همسر سابق پژمان جمشیدی

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
لازم نیست همیشه داستان را از دید خودت تعریف کنی
زمان همه چیز را مشخص می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
ترجمه:
لازم نیست همیشه داستان را از دید خودتان تعریف کنید.

زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
یعنی چی؟؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
داره میگه " لازم نیست همیشه داستانت را تعریف کنی، زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد "
سینا
|
United States of America
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
تابناک امروز خبر از به کما رفتن بازیکن والیبال نزاشتی
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
تابی جون توتحریریه ات یکی نبوداینو ترجمه کند ما بیسوادها هم بدونیم چی نوشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
اتیش بیار نشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
وا اسفا به حال هنر این لغت بی همتا که در این دوره زمانه رو هر کسی میزارن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
عجیب
