پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0645\u0646\u062f \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u067e\u0633\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u062d \u0627\u0633\u062a:\n\u00ab\u0644\u0627\u0632\u0645 \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0645\u06cc\u0634\u0647 \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f\u062a \u062a\u0639\u0631\u06cc\u0641 \u06a9\u0646\u06cc\u060c \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0647 \u0686\u06cc\u0632 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\u00bb\n\u00a0\n