En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکرار ادعای «ترامپ» علیه مقاومت فلسطین

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بدون اشاره به اذعان صهیونیست‌ها به بمباران مردم مظلوم در غزه و نقض آتش بس، بار دیگر به موضع گیری علیه حماس پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۵۸
| |
184 بازدید

تکرار ادعای «ترامپ» علیه مقاومت فلسطین

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی بدون اشاره به اذعان اشغالگران صهیونیست مبنی بر بمباران مردم مظلوم در غزه و نقض آتش بس، بار دیگر به موضع گیری علیه مقاومت فلسطین حماس پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا که نمی‌خواهد نقض آشکار آتش بس از سوی متجاوزان اشغالگر صهیونیست را حتی در لفظ مورد اشاره قرار دهد، ادعا کرد: متحدان منطقه‌ای به من اطلاع داده‌اند که در صورت نقض توافق حماس با ما، از ورود نیروی نظامی عظیم به غزه و مجازات آن استقبال می‌کنند! به متحدان و اسرائیل اطلاع داده‌ام که هنوز زمان مداخله نظامی علیه حماس فرا نرسیده است!

دونالد ترامپ، سپس مدعی شد: امید است حماس کار درست را انجام دهد و اگر این کار را نکند، پایان آن سریع، خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه خواهد بود!

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ غزه نقض آتش بس اشغالگر صهیونیست حماس
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش اسرائیل: جنگ هنوز تمام نشده است
هاآرتص: طرح براندازی حماس شکست خورد
لابی قاهره برای «حفاظت» بین‌المللی در غزه
معاون ترامپ وارد سرزمین‌های اشغالی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bSs
tabnak.ir/005bSs