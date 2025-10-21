En
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری دو تبعه خارجی به اتهام قتل، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۴۶
415 بازدید
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ نقی محمودی با اعلام این خبر، افزود: براساس اعلام مرجع قضائی، دو تبعه خارجی متهم به قتل، تحت تعقیب مراجع کشور مربوطه قرار گرفتند.

رییس پلیس بین الملل فراجا اظهار کرد: متهمان پس از ارتکاب قتل از کشورشان متواری شده و به ایران سفر می‌کنند که پس از دریافت اعلان قرمز علیه متهمان، پلیس بین الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، شناسایی این اشخاص را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در پلیس بین‌الملل فراجا، تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در داخل کشور و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با پیگیری‌های فنی و بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان با همکاری پلیس آگاهی مربوطه در یکی از استان‌های کشور شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا افزود: این دو متهم با هماهنگی انجام شده و با حضور عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی شدند.

