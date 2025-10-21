En
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی مردان گلبال ایران در فینال قهرمانی آسیا با شکست چین به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش تابناک؛ رقابت‌های فینال گلبال قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا پاسیفیک امروز سه شنبه ۲۹ مهر در اسلام آباد پاکستان برگزار شد و تیم ملی گلبال مردان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله فینال به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ این تیم را شکست داد و قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد.

گل‌های ایران را نعمت سرافراز (۳ گل) و علیرضا باقری (یک گل) به ثمر رساندند.

تیم ملی گلبال مردان ایران پیش از این برابر تیم‌های عراق، تایلند، عربستان، استرالیا و ازبکستان به برتری رسیده بودند و امروز نیز در فینال موفق شد تیم چین را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد.

تیم ملی گلبال ایران با کسب عنوان قهرمانی توانست سهمیه جهانی مسابقات گلبال را که خرداد سال آینده در هانگژو چین برگزار می‌شود، کسب کند.

