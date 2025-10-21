En
افزایش موارد گازگرفتگی سگ در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۰ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در نیمه نخست امسال خبر داد وگفت: ۸۸ نفر امسال دچار مصدومیت شدند.
افزایش موارد گازگرفتگی سگ در مازندران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علی عباسی با اشاره مصدومیت ۸۸ نفر در اثر حمله سگ افزود: از مجموع این افراد، ۵۸ نفر مرد و مابقی زن بودند.

وی بیشترین گروه سنی آسیب‌دیده در این حوادث را افراد بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۲ نفر اعلام کرد و گفت: کمترین میزان مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۵ مورد بوده است.

عباسی با بیان اینکه شهرستان بابل بیشترین آمار سگ‌گرفتگی را به خود اختصاص داده، گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز درمانی، بابل با ۱۱ مورد، رامسر و چالوس هر کدام با ۹ مورد در صدر قرار دارند، در حالی که بابلسر و جویبار با تنها یک مورد، کمترین میزان گزارش را داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان در پایان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، تعداد ۱۶۳ نفر بر اثر گازگرفتگی سگ به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند.

