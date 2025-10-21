حمله گسترده القاعده به جنوب یمن

منابع خبری از حمله گسترده عناصر القاعده به استان ابین در جنوب یمن خبر دادند که طی آن چهار نظامی شورای انتقالی جنوب یمن و پنج عضو القاعده کشته شده اند.

به نقل از العین الاخباری، منابع خبری از حمله سنگین القاعده به ابین در جنوب یمن خبر دادند. در پی حمله سنگین عوامل گروه تروریستی القاعده به پایگاه تیپ یکم پشتیبانی و لجستیکی نیرو‌های شورای انتقالی جنوب در مدیریت المحفد در استان ابین، چهار نفر از نیرو‌های شورای انتقالی جنوب یمن کشته شدند.

همچنین بخش‌هایی از ساختمان‌های این پایگاه و ساختمان فرمانداری المحفد تخریب شده است. این حمله با دو خودروی بمب گذاری شده، انجام شد و پس از آن مهاجمین انغماسی القاعده با افراد داخل پایگاه به درگیری مسلحانه پرداختند. در این درگیری پنج نفر از اعضای القاعده نیز کشته شدند.

المحفد یکی از بخش‌های استان ابین است که در حال حاضر در کنترل شورای انتقالی جنوب (STC) قرار دارد. این حمله یکی از بزرگترین حملات شاخه القاعده در یمن به مواضع شورای انتقالی جنوب در سال‌های اخیر است و تحول مهمی در حملات آنها محسوب می‌شود. پس از پاکسازی مواضع القاعده در استان‌های الجوف، البیضا و مارب توسط انصارالله یمن در سال‌های گذشته، عمده فعالیت شاخه القاعده در یمن معطوف به درگیری با شورای انتقالی جنوب شد.

این حملات عموما با بمب گذاری و بعضا پرتاب بمب یا استفاده از کوادکوپتر و یا حمله تک تیراندازان انجام میشد، اما حمله امروز گسترده‌تر بود و عناصر انتحاری و انغماسی یک ضربه جدی به بدنه شورای انتقالی جنوب وارد کردند.

همزمان سرتیپ نصر الیافعی فرمانده تیپ یکم پشتیبانی و لجستیکی شورای انتقالی جنوب در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های تیپ یکم حمله تروریستی گسترده عناصر القاعده را به ساختمان فرمانداری المحفد در استان ابین دفع کرده‌اند.

وی کشته شدن چهار نظامی این تیپ در جریان درگیری با القاعده را تایید و از کنترل اوضاع به دنبال این درگیری و نابودی مهاجمان خبر داد.