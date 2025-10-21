برداشت مکانیزه گردو در زنجان+عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u00ab\u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u00bb \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06f4\u06f2\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0634\u062a \u0648 \u0635\u0646\u0639\u062a \u062f\u0634\u062a \u062e\u0631\u0645\u062f\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u0644\u062f\u06cc\u0646\u06af \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0633\u062a\u062a\u0636\u0639\u0641\u0627\u0646 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u06af\u0631\u062f\u0648\u06cc \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc\u0632\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u062f.\n\n\u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u06af\u0631\u062f\u0648 \u0628\u0647 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0645\u0627\u062a \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u06cc\u0648\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc\u0632\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u062f\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0635\u0641\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\n\n\n\n\n\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc: \u0645\u062d\u062f\u062b\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u062e\u0627\u0646\u06cc\n\u00a0\n