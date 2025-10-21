En
برداشت مکانیزه گردو در زنجان+عکس

صدمات سنگین به کارگران برداشت گردو با شیوه برداشت مکانیزه به صفر رسید.
به گزارش تابناک، در سال «سرمایه گذاری برای تولید» با سرمایه گذاری ۴۲۰ میلیارد تومانی سرکت کشت و صنعت دشت خرمدره از هلدینگ کشاورزی بنیاد مستتضعفان ۳۰۰ هکتار از باغات گردوی اصلاح شده استان زنجان با دستگاه مکانیزه برداشت شد.

برداشت گردو به شیوه سنتی و دستی منجر به وارد شدن صدمات سنگینی به کارگران می‌شد که با شیوه برداشت مکانیزه این صدمات به صفر رسید.
گزارش تصویری: محدثه علیخانی
 
