اژه‌ای ناهار را در کنار دانشجویان خورد

پس از حضور رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان استان ایلام و پایان این جلسه پرسش و پاسخ، با حضور در سلف غذاخوری دانشجویان ناهار را در جمع آن‌ها صرف کرد و به صحبت‌های آن‌ها گوش داد
کد خبر: ۱۳۳۵۶۳۰
| |
792 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک؛ پس از حضور رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان استان ایلام و پایان این جلسه پرسش و پاسخ، با حضور در سلف غذاخوری دانشجویان ناهار را در جمع آن‌ها صرف کرد و به صحبت‌های آن‌ها گوش داد.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
3
2
پاسخ
حرکت عالی انجام داده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
3
پاسخ
دانشجویان گزینش شده بودن یا خیر ؟
