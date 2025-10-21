\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u067e\u0631\u0633\u0634 \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0644\u0641 \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0635\u062d\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u06af\u0648\u0634 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\n\n