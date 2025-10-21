وزیر کابینه هویدا درگذشت

پیش از وزارت علوم، آقای نهاوندی مدتی رئیس دانشگاه پهلوی در شیراز و سپس رئیس دانشگاه تهران بود.

هوشنگ نهاوندی، سیاست‌مدار و از معتمدان محمدرضا شاه پهلوی در ۹۳سالگی درگذشت. او پیش از انقلاب رئیس دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. نهاوندی پس از انقلاب ایران ساکن بلژیک شد و در دانشگاه‌های فرانسه تدریس می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ او تحصیل‌کرده رشته حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و از دانشگاه دولتی پاریس مدرک دکتری اقتصاد دولتی داشت.

هوشنگ نهاوندی در دوره‌ای وزیر آبادانی و مسکن و در ماه‌های پایانی سلطنت در دولت هویدا، وزیر علوم بود.

پیش از وزارت علوم، آقای نهاوندی مدتی رئیس دانشگاه پهلوی در شیراز و سپس رئیس دانشگاه تهران بود.