En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وزیر کابینه هویدا درگذشت

پیش از وزارت علوم، آقای نهاوندی مدتی رئیس دانشگاه پهلوی در شیراز و سپس رئیس دانشگاه تهران بود.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۹۹
| |
264 بازدید
|
۲
وزیر کابینه هویدا درگذشت

هوشنگ نهاوندی، سیاست‌مدار و از معتمدان محمدرضا شاه پهلوی در ۹۳سالگی درگذشت. او پیش از انقلاب رئیس دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی بود. نهاوندی پس از انقلاب ایران ساکن بلژیک شد و در دانشگاه‌های فرانسه تدریس می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ او تحصیل‌کرده رشته حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و از دانشگاه دولتی پاریس مدرک دکتری اقتصاد دولتی داشت.

هوشنگ نهاوندی در دوره‌ای وزیر آبادانی و مسکن و در ماه‌های پایانی سلطنت در دولت هویدا، وزیر علوم بود.

پیش از وزارت علوم، آقای نهاوندی مدتی رئیس دانشگاه پهلوی در شیراز و سپس رئیس دانشگاه تهران بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوشنگ نهاوندی محمدرضا شاه هویدا وزیر هویدا درگذشت دانشگاه پهلوی رئیس دانشگاه تهران
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محمدرضا پهلوی در کلاس درس
هیچ کلاسی به صورت مجازی برگزار نخواهد شد
عکس عقدکنان اشرف پهلوی با شوهر مصری!
سرپرست جدید دانشگاه تهران و ادامه مسیر حاشیه/ دانشگاه بدون دخانیات مساله است یا دانشگاه بدون دانش!؟
رئیس دانشگاه تهران تعیین شد
چرا «شاه رفت»؟!
رئیس دانشگاه تهران: شاید ۱۰ رشته را حذف کنیم
رییس دانشگاه تهران: در دو سال اخیر اخراجی نداشته‌ایم
آیزنهاور در خیابان‌های تهران + عکس
عکس قدیمی شاه با هنری کسینجر منتشر شد!
نامه ای برای برکناری رئیس دانشگاه تهران
مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر ایران درگذشت
از حضور نظامی ایران در ویتنام تا جزئیات اعدام هویدا
۲۶ دی ۱۳۵۷ - فرار شاه از ایران
محرم آمد و کمر شاه شکست
واکنش تند مهاجرانی علیه سفر رضا پهلوی به اسرائیل
شناسنامه محمدرضا پهلوی در دوره ولیعهدی
مسن‌ترین فوتبالیست ایران درگذشت
سفر آخرین شاه قاجار به انگلیس / آخرین حرف‌های هویدا در زندان: بی‌خبرم! / آزمایش میلگریم، آزمون فرمانبرداری / شهروندان آمریکا اولین قربانی اولین بمب هسته‌ای! / موبایل‌تان گم شود یا استخوان دست‌تان بشکند؟!
فرجام دبیرکل کرواتی حزب ایران‌نوین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
روحش شاد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRv
tabnak.ir/005bRv