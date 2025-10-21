فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری هفتگی با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری و جمعی از تیم اقتصادی دولت در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: در جلسه قبل چهار کارگروه انرژی، مالی و بانکی، مالیاتی و ارزی شکل گرفت تا مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حل شود و آنان هم در زمینه رفع این مشکلات همفکری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: رئیس‌جمهوری بر آمادگی دائم برای حضور در جمع فعالان اقتصادی تأکید کرد. همچنین او بر پنجره واحد خدمات در امر تولید و تجارت تاکید کرد که از مطالبات بخش خصوصی است. قواعد و قوانینی که برای فعالان بخش خصوصی دست‌وپاگیر است در کارگروهی بررسی و اصلاح یا حذف شود.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: واردات شمش طلای استاندارد از سوی سرمایه‌گذارانی که ارز خود را از خارج به کشور بازمی‌گرداند، انجام می‌شود و به‌زودی شاهد یک حراج از سوی بانک مرکزی هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان خط فقر در کشور، اظهار کرد: خط فقری که در سال ۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان است. سیاست‌های دولت از جمله کف حقوق برای کارگران و سازمان‌های دولتی در راستای توجه به همین میزان است‌.

تورم را انکار نمی‌کنیم

مهاجرانی با بیان اینکه تورم را هرگز انکار نمی‌کنیم و بارها درباره آن گفته‌ایم، یادآور شد: عامل اصلی این تورم تحریم‌هایی است که بر کشور اعمال شده است. برنامه‌های دولت در زمینه پرداخت یارانه و کالابرگ یا تقویت صندوق‌های بازنشستگی و بهبود معیشت افراد کم‌درآمد و نیز ارائه مسکن‌های حمایتی و توجه بر عدالت آموزشی و درمانی از جمله رویکردهایی است که برای رسیدگی به این وضعیت به آن عمل می‌کنیم.

در شورای امنیت تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده اتخاذ نشده است

سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته است و از نظر ایران و روسیه و چین عملا دیگر محلی برای ادامه موضوع وجود ندارد، تصریح کرد: در سطح شورای امنیت هم هنوز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده اتخاذ نشده است. اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یک‌جانبه‌گرایی مخالفت دارند و اصولا جامعه جهانی نباید اجازه دهد کشورهای معدود و محدودی که برخی از آنها صلاحیت لازم را هم ندارند، در موضوعاتی که می‌تواند به صلح جهانی آسیب بزند و شأنیت سازمان‌های بین‌المللی را زیر سئوال ببرد، وارد شوند و اقداماتی از جنس اقدامات مغرضانه و سوءاستفاده‌های سیاسی انجام دهند.

اسرائیل حمله نمی‌کرد فیلترینگ رفع می‌شد

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر رژیم صهیونیستی به ایران حمله نکرده بود و تجاوزی صورت نگرفته بود، فیلترینگ خیلی زودتر رفع می‌شد.

فکر می‌کنم اسرائیل هم از تداوم فیلترینگ ناراضی نیست؛ آنها هم مایل‌اند این محدودیت‌ها ادامه داشته باشد، اما ما دوست نداریم چنین وضعی برقرار باشد.

مهاجرانی: کوچک‌سازی دولت از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و به خوبی پیش می‌رود

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: مردمی شدن اقتصاد به معنای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است. رویکرد آقای دکتر پزشکیان بر محله محوری بر اجتماعی شدن امور تأکید دارد.

واگذاری امور به استانداران بر اساس شرایط خاص هر استان می‌تواند به حل چالش‌ها کمک کند. کوچک‌سازی دولت یکی از مطالبات مکرر بخش‌های خصوصی و دولتی است.

برنامه هفتم توسعه به وضوح بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت تأکید دارد. فرآیند کوچک‌سازی از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و در حال پیشرفت است. همکاری مؤثر بین بخش‌ها می‌تواند به تحقق اقتصاد مردمی و اجتماعی شدن امور کمک کند.

مهاجرانی: ناترازی ها لزوماً به دولت گذشته مرتبط نیست

سخنگوی دولت در نشست خبری در ادامه یادآور شد: دولت وارث ناترازی‌های متعددی است که حاصل سالیان گذشته است و این مسئله لزوماً به دولت گذشته مرتبط نیست.

غفلت از این موضوعات در سال‌های دور باعث بروز چالش‌ها شده است. نمایندگان معمولاً نگران موضوعات محلی و منطقه‌ای هستند و ممکن است کمتر به آمایش کشور و موضوعات کلان فکر کنند. دولت باید اجازه ندهد که موضوعات محلی بر موضوعات ملی برتری پیدا کند.

رویکرد دولت توجه عادلانه به همه مناطق کشور و اقلیم‌هاست، متناسب با ظرفیت‌های هر یک. دولت در تعامل با نمایندگان سعی می‌کند موضوعات را به گونه‌ای راهبری کند که منافع ملی و مصالح همه مردم لحاظ شود.

مهاجرانی: اجبار در موضوع حجاب تجربه‌ای شکست‌خورده است

سخنگوی دولت در نشست خبری همچنین خاطرنشان کرد: رعایت قوانین فرهنگی ضروری است، اما بازگشت حجاب با زور ممکن نیست؛ باید از ظرفیت‌های فرهنگی مثل مساجد استفاده کرد و از دوقطبی‌سازی در جامعه پرهیز شود.

مهاجرانی: در حمل و نقل عمومی نقص داریم

سخنگوی دولت در نشست خبری افزود: توجه به خودروهای فرسوده، توجه به معاینه فنی خودروها و توجه به استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کاهش آلودگی هوا موثر است.

هر روز صبح که از خیابان ولیعصر رد می‌شوم و می‌بینم مردم در صف اتوبوس هستند خجالت می‌کشم؛ واقعا خجالت آور است که من با خودرو می روم ولی می بینم مردم در صف های اتوبوس منتظر هستند؛ باید قبول کنیم حمل و نقل عمومی ما مشکل دارد.

مهاجرانی: همیشه خواهان صلح و مذاکره هستیم/ مذاکره باید بر مبنای منافع ملی و احترام متقابل باشد

سخنگوی دولت در نشست خبری همچنین گفت: اجازه بدهید موضوع مذاکره را از مذاکره با آمریکا جدا کنم.

ما همیشه اهل مذاکره و گفتگو بوده‌ایم. این جمله را بارها گفتم، اما لازم است دوباره بگویم در تاریخ ۲۳ خرداد، که حمله به ایران صورت گرفت، ما در موقعیت مذاکره بودیم.

هرگاه طرف مقابل از تحکم و دیکته کردن آنچه می‌خواهد به دیگران دست بردارد، ما با همه کشورها مذاکره کردیم و به دنبال این موضوع نیز بودیم و حتی لحظه‌ای را برای استیفای حقوق مردم از دست نخواهیم داد.

مذاکره اصولی دارد و باید بر مبنای منافع ملی و احترام متقابل باشد. اینکه بگویید من هر چه می‌گویم، تو امضا کن، اسمش مذاکره نیست.

ما همیشه آماده گفتگو با همه کسانی بودیم که پیش شرایط خود را مبتنی بر احترام رعایت قرار بدهند. همیشه خواهان صلح هستیم.

مهاجرانی: با ایجاد تزلزل در شرایط کار وزارتخانه‌ها، شرایط را بر مردم دشوارتر نکنیم

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: به حق نظارتی مجلس احترام میگذاریم و به همه نمایندگان مجلس خداقوت می‌گوییم.

اعضای کابینه بیش از ۳۰۰ بار در سال نخست دولت در مجلس شورای اسلامی، اعم از کمیسیون‌ها و صحن حاضر شدند.

این موضوع نشان می‌دهد که مجلس با دقت در حال انجام کار خود است و هر جا که لازم است نیز وزرای محترم پاسخگو هستند.

نباید اجازه دهیم که ایجاد تزلزل در شرایط کار وزارتخانه‌ها، شرایط بر مردم دشوارتر شود.

مهاجرانی: در زمینه کالابرگ علت تاخیر پرداخت ها به کسبه مشکل سیستمی بود

از همه کسبه و به‌ویژه سوپرمارکت‌ها صمیمانه تشکر می‌کنم. در ایام ۱۲ روز دفاع مقدس، سوپرمارکت‌ها یکی از چراغ‌های زندگی ما بودند.

دولت قسمتی از پول را پرداخت کرده است، اما یک مشکل سیستمی وجود آمد. موضوعات تراز تجاری کسبه نباید به هم بخورد و نباید تحت فشار قرار بگیرند.

ان‌شاءالله مشکل برطرف خواهد شد و در دوره‌های بعدی کالابرگ شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

مهاجرانی: تخصیص ارز به تولیدکنندگان با مدیریت ویژه در حال پیگیری است

سخنگوی دولت در نشست خبری: دولت و بانک مرکزی با تشکیل کارگروه‌های ویژه تلاش می‌کنند مشکلات تخصیص ارز و بدهی‌های قبلی وزارتخانه‌ها را در شرایط تحریمی تسهیل کنند تا حمایت از تولید ادامه یابد.

مهاجرانی: رویکرد دولت گفت‌وگو و تعامل است اما باید از موضع برابر باشد

مهاجرانی در نشست خبری: ایران آماده مذاکره است اما گفتگو فقط زمانی ممکن است که طرف مقابل احترام متقابل و برابری را بپذیرد و از دیکته کردن خواسته‌ها دست بردارد.

مهاجرانی: دولت فقر را با حمایت معیشتی و اشتغال کاهش می‌دهد

سخنگوی دولت در نشست خبری یادآور شد: دولت با شفافیت اعلام می‌کند تورم ناشی از تحریم‌ها فشار زیادی بر مردم وارد کرده؛ تلاش‌ها بر افزایش حقوق، یارانه‌های هدفمند، حمایت از اشتغال و عدالت آموزشی متمرکز است.

