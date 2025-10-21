En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرداراحمدی‌مقدم: دشمن به اختلاف ما امید بسته

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام در داخل کشور گفت: اگر جبهه داخلی قوی باشد و انسجام داخلی و وحدت و بسیج ملی برای تامین اهداف ملی وجود داشته باشد، دندان طمع دشمن کشیده می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۸۸
| |
419 بازدید

سرداراحمدی‌مقدم: دشمن به اختلاف ما امید بسته

سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسیم بلکه از دعوا اختلافات داخلی می‌ترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همه مشکلات غلبه می‌کنیم»، اظهار کرد: طبیعتاً مهم‌ترین چیزی که دشمن روی آن حساب می‌کند، تضعیف جبهه داخلی است؛ اگر این جبهه قوی باشد و انسجام داخلی و وحدت و بسیج ملی برای تامین اهداف ملی وجود داشته باشد، دندان طمع دشمن کشیده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با تاکید بر اینکه دشمنان سلاح نظامی را برای تکمیل اهداف خود بکار می‌برند، افزود: آنچه رئیس جممهوری مطرح کرده، حرف درستی است چراکه هرچه جبهه داخلی تقویت شود، تهدیدات بیرونی نیز کمتر می‌شود.

این فرمانده نظامی همچنین در توصیه‌ای به جریانات داخلی گفت: جناح‌های سیاسی با یک‌دیگر رقابت می‌کنند و هر کدام برای تامین اهداف ملی دیدگاه‌های خود را دارند اما باید یادمان باشد که امنیت، اهداف و منافع ملی امری مشترک هستند؛ ممکن است روش‌ها برای تامین این‌ها متفاوت باشد اما گفتارها و گفتمان‌ها نباید به گونه‌ای باشد که خلاف منافع ملی ما باشد و دشمنان بتواند آن را مورد بهره‌برداری قرار دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انسجام ملی اسماعیل احمدی مقدم بسیج ملی سلاح نظامی رئیس جمهور دشمن اختلافات داخلی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلیل تشکر نتانیاهو از ترامپ!
نتانیاهو: تنها من مسوول شکست هفتم اکتبر نیستم
مراقب باشیم در شرایط کنونی انسجام ملی از بین نرود
رئیسی: وضعیت شهرهای ما آرام و در امنیت قرار داریم
رونمایی وزیر بهداشت از طرح بسیج ملی مقابله با کرونا؛ تدارک ۳۰۰ هزار اکیپ برای رفتن به در منازل
مقابله با کرونا به انسجام ملی نیاز دارد
بزرگترین دشمن مسلمانان از نگاه آسیا تایمز
ارزیابی عبدالله گنجی از مصاحبه خود با پزشکیان
واکنش عضو دفتر رهبری به تهدید و توهین علیه پزشکیان
آغاز بسیج ملی مقابله با کرونا
وحدت به‌ دست‌آمده را نباید با اختلاف‌افکنی از بین برد
کشف بمب دودزا نزدیک خانه نتانیاهو
استقلال ۳زمین چمن و ۲سالن بدنسازی، پرواز چارتر، ناهار رستوران برند، اقامت در بهترین هتل‌ها و دو اتوبوس اختصاصی دارد
نیمی از مردم از بیماری فشار خون خود بی‌خبرند
تشکیل پرونده علیه وزیر جنجالی رژیم صهیونیستی
مهاجرانی: محدودسازی اینترنت هدف ما نیست
توطئه جدید دشمن، جنایت و اقدام ضد بشری است
دشمنان نمی‌دانند استقلال برای ما چه اهمیتی دارد
سعید محمد: از تقابل بین مردم جلوگیری کنید
لاپید: پیش از هرچیز باید دولت اسرائیل را تغییر دهیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRk
tabnak.ir/005bRk