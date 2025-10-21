سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسیم بلکه از دعوا اختلافات داخلی میترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همه مشکلات غلبه میکنیم»، اظهار کرد: طبیعتاً مهمترین چیزی که دشمن روی آن حساب میکند، تضعیف جبهه داخلی است؛ اگر این جبهه قوی باشد و انسجام داخلی و وحدت و بسیج ملی برای تامین اهداف ملی وجود داشته باشد، دندان طمع دشمن کشیده میشود.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان سلاح نظامی را برای تکمیل اهداف خود بکار میبرند، افزود: آنچه رئیس جممهوری مطرح کرده، حرف درستی است چراکه هرچه جبهه داخلی تقویت شود، تهدیدات بیرونی نیز کمتر میشود.
این فرمانده نظامی همچنین در توصیهای به جریانات داخلی گفت: جناحهای سیاسی با یکدیگر رقابت میکنند و هر کدام برای تامین اهداف ملی دیدگاههای خود را دارند اما باید یادمان باشد که امنیت، اهداف و منافع ملی امری مشترک هستند؛ ممکن است روشها برای تامین اینها متفاوت باشد اما گفتارها و گفتمانها نباید به گونهای باشد که خلاف منافع ملی ما باشد و دشمنان بتواند آن را مورد بهرهبرداری قرار دهند.