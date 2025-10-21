رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام در داخل کشور گفت: اگر جبهه داخلی قوی باشد و انسجام داخلی و وحدت و بسیج ملی برای تامین اهداف ملی وجود داشته باشد، دندان طمع دشمن کشیده می‌شود.

سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه «ما از آمریکا و اسرائیل نمی‌ترسیم بلکه از دعوا اختلافات داخلی می‌ترسیم و اگر همه با هم باشیم، بر همه مشکلات غلبه می‌کنیم»، اظهار کرد: طبیعتاً مهم‌ترین چیزی که دشمن روی آن حساب می‌کند، تضعیف جبهه داخلی است؛ اگر این جبهه قوی باشد و انسجام داخلی و وحدت و بسیج ملی برای تامین اهداف ملی وجود داشته باشد، دندان طمع دشمن کشیده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با تاکید بر اینکه دشمنان سلاح نظامی را برای تکمیل اهداف خود بکار می‌برند، افزود: آنچه رئیس جممهوری مطرح کرده، حرف درستی است چراکه هرچه جبهه داخلی تقویت شود، تهدیدات بیرونی نیز کمتر می‌شود.

این فرمانده نظامی همچنین در توصیه‌ای به جریانات داخلی گفت: جناح‌های سیاسی با یک‌دیگر رقابت می‌کنند و هر کدام برای تامین اهداف ملی دیدگاه‌های خود را دارند اما باید یادمان باشد که امنیت، اهداف و منافع ملی امری مشترک هستند؛ ممکن است روش‌ها برای تامین این‌ها متفاوت باشد اما گفتارها و گفتمان‌ها نباید به گونه‌ای باشد که خلاف منافع ملی ما باشد و دشمنان بتواند آن را مورد بهره‌برداری قرار دهند.