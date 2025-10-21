به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شب گذشته شایعهای در فضای مجازی با عنوان اینکه «امیرحسین مقصودلو» ملقب به «تتلو» یک سکته مغزی را رد کرده در فضای مجازی منتشر شد.
شایعهسازی و انتشار اخبار جعلی پیرامون زندان و زندانیان در هفتههای اخیر شدت بیشتری گرفته و عناصر مختلف در تلاش برای بالا نگهداشتن موضوع زندان در رسانههای خبری هستند.
با انتشار ادعای رد کردن سکته مغزی تتلو موضوع از مسئولان مربوطه پیگیری شد. در این زمینه کسب اطلاع شد که هیچ مشکل پزشکی برای محکوم مورد اشاره به وجود نیامده و شایعه رد کردن سکته مغزی کذب است.