قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش تابناک؛ قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴؛ طلای ۱۸ عیار خیز برداشت
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ مهر
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
109,742,000
طلای 18 عیار / 740
108,279,000
طلای ۲۴ عیار
146,321,000
طلای دست دوم
108,278,850
آبشده کمتر از کیلو
475,450,000
مثقال طلا
475,310,000
انس طلا
4,366.40
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,140,400,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,073,900,000
نیم سکه تک فروشی
583,600,000
ربع سکه تک فروشی
338,600,000
سکه گرمی تک فروشی
168,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,076,000,000
نیم سکه (قبل 86)
535,000,000
ربع سکه (قبل 86)
275,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
50,380,000
حباب سکه بهار آزادی
15,570,000
حباب نیم سکه
38,910,000
حباب ربع سکه
65,930,000
حباب سکه گرمی
34,160,000