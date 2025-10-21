قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴؛‌ طلای ۱۸ عیار خیز برداشت

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.