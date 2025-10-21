En
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۷۶
| |
1479 بازدید

قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴؛‌ طلای ۱۸ عیار خیز برداشت

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۲۹ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,742,000

طلای 18 عیار / 740

108,279,000

طلای ۲۴ عیار

146,321,000

طلای دست دوم

108,278,850

آبشده کمتر از کیلو

475,450,000

مثقال طلا

475,310,000

انس طلا

4,366.40

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,140,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,073,900,000

نیم سکه تک فروشی

583,600,000

ربع سکه تک فروشی

338,600,000

سکه گرمی تک فروشی

168,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,076,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

50,380,000

حباب سکه بهار آزادی

15,570,000

حباب نیم سکه

38,910,000

حباب ربع سکه

65,930,000

حباب سکه گرمی

34,160,000
برچسب ها
طلا سکه قیمت سکه قیمت طلا خرید طلا بازار طلا و سکه خبر فوری طلای 18 عیار
