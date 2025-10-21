به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ژاپن گامی بزرگ در عرصه فناوری کوانتومی برداشت: روز ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (برابر با تابستان امسال) یک کامپیوتر کوانتومی کامل با اجزای ساخت داخل را در مرکز «مرکز اطلاعات کوانتومی و زیستی کوانتومی» دانشگاه اوزاکا رونمایی کرد.
چهرهٔ بارز این پروژه، موسسه تحقیقات RIKEN است که واحد پردازش کوانتومی (QPU) را با حمایت کامل داخلی طراحی کرده است. نرمافزار کنترلی این سیستم نیز با نام Open Quantum Toolchain for Operators and Users (OQTOPUS) توسط تیمهای ژاپنی طراحی شده و عملیات سیستم از راه دور را ممکن میکند.
برجستهترین ویژگی این کامپیوتر تازه، «بومی بودن کامل» است: هیچ جزئی از آن وابسته به واردات خارجی نیست. این رویه در کشوری مانند ژاپن که سختافزاری قوی دارد، نشان دهندهی اعتقاد به مسیر راهبردی توسعهٔ فناوری خودمحور است.
با اینکه هنوز چالشهایی مانند خطاهای کوانتومی و پایداری سیستم باقیاند، اما این دستاورد نویدبخش تحولی در پژوهش، ارتباطات امن، داروسازی و بهینهسازیهای پیچیده است — زمینههایی که کامپیوتر کلاسیک برایشان کفایت نمیکند.