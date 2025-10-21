En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ژاپن نخستین کامپیوتر کوانتومی تماماً بومی‌اش را راه‌اندازی کرد

ژاپن اخیراً اولین کامپیوتر کوانتومی خود را با اجزای کاملاً ساخت داخل فعال کرد؛ سیستمی که هم سخت‌افزار و هم نرم‌افزارش از تولید داخل است و می‌تواند نقطه عطفی برای خودکفایی در فناوری‌های پیشرفته باشد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۷۳
| |
429 بازدید

ژاپن نخستین کامپیوتر کوانتومی تماماً بومی‌اش را راه‌اندازی کرد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ژاپن گامی بزرگ در عرصه فناوری کوانتومی برداشت: روز ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (برابر با تابستان امسال) یک کامپیوتر کوانتومی کامل با اجزای ساخت داخل را در مرکز «مرکز اطلاعات کوانتومی و زیستی کوانتومی» دانشگاه اوزاکا رونمایی کرد.

چهرهٔ بارز این پروژه، موسسه تحقیقات RIKEN است که واحد پردازش کوانتومی (QPU) را با حمایت کامل داخلی طراحی کرده است. نرم‌افزار کنترلی این سیستم نیز با نام Open Quantum Toolchain for Operators and Users (OQTOPUS) توسط تیم‌های ژاپنی طراحی شده و عملیات سیستم از راه دور را ممکن می‌کند. 

برجسته‌ترین ویژگی این کامپیوتر تازه، «بومی بودن کامل» است: هیچ جزئی از آن وابسته به واردات خارجی نیست. این رویه در کشوری مانند ژاپن که سخت‌افزاری قوی دارد، نشان دهنده‌ی اعتقاد به مسیر راهبردی توسعهٔ فناوری خودمحور است. 

با اینکه هنوز چالش‌هایی مانند خطاهای کوانتومی و پایداری سیستم باقی‌اند، اما این دستاورد نویدبخش تحولی در پژوهش، ارتباطات امن، داروسازی و بهینه‌سازی‌های پیچیده است — زمینه‌هایی که کامپیوتر کلاسیک برایشان کفایت نمی‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کامپیوتر کوانتومی فناوری ژاپن
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کامپیوتر‌های کوآنتومی وارد زندگی ما می‌شوند؟
اولین کامپیوتر کوانتومی سیلیکونی رونمایی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۸ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRV
tabnak.ir/005bRV