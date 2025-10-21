En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سایه وحشت در خانه مادربزرگ

در همین حال به بالای سر مادربزرگ همسرم رفتم که در خواب بود تا گردنبند طلایش را به سرقت ببرم اما احساس کردم او بیدار است و متوجه حضور من شد بنابراین خیلی سریع از اتاق او بیرون آمدم و از آن جا فرارکردم اما از طلاهای درون کمد خبری ندارم!
کد خبر: ۱۳۳۵۵۶۴
| |
693 بازدید
سایه وحشت در خانه مادربزرگ

زن کهنسالی هراسان و نگران وارد کلانتری شفای مشهد شد و با تسلیم شکوائیه‌ای به عوامل انتظامی گفت: نیمه شب در منزل شخصی‌ام خواب بودم که سایه یک مرد جوان را در اتاقم احساس کردم ولی از شدت ترس و وحشت عکس العملی نشان ندادم. آن جوان به آرامی به بالای سرم آمد و قصد داشت گردنبند طلایم را باز کند! در این هنگام برای لحظه‌ای چشمانم را باز کردم، اما آن سایه وحشت خانه را ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خراسان، او افزود: وقتی فهمیدم گردنبندم هنوز وجود دارد در همان حالت اضطراب و نگرانی با خود اندیشیدم احتمالا دچار کابوس و یا توهم شده‌ام، اما جرئت نکردم از رختخواب بیرون بیایم. ولی هنگام صبح که از خواب بیدار شدم به سراغ جواهراتم رفتم که درون کمد گذاشته بودم، تازه متوجه شدم که همه طلاهایم به ارزش ۳۰۰میلیارد ریال و مبلغ ۱۰میلیون تومان وجه نقد سرقت شده است. آن جا بود که دریافتم سایه وحشت شب گذشته، حقیقت داشت و دزدی وارد منزلم شده است و…

با توجه به اهمیت موضوع و احساس ترس و نگرانی مال باخته، بی درنگ گروه کارآزموده‌ای از افسران دایره تجسس با راهنمایی‌های تجربی و دستور‌های ویژه سرگرد احسان سبکبار (رئیس کلانتری شفا) وارد عمل شدند و با بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت، تحقیقات گسترده‌ای را دراین باره آغاز کردند.

در همین حال تصاویری از یک مرد جوان به دست آمد که با استفاده از کلید در ساعت۳ونیم بامداد وارد منزل شاکیه شده است.

زن کهنسال به محض مشاهده تصویر، آن جوان را شناخت و به ماموران انتظامی گفت: آن جوان «پوریا» نام دارد و شوهر نوه‌ام است!

با این ادعا، بلافاصله افسران تجسس به سراغ جوان ۲۸ساله متهم به سرقت رفتند و او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

این جوان که مدعی بود بیکار است و ۴فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد، در بازجویی‌های فنی گفت: من به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه اعتیاد دارم ولی به قصد سرقت طلا به منزل مادربزرگ همسرم نرفتم! من از مدتی قبل کلید‌های منزل مادربزرگ همسرم را از داخل دسته کلید پدرزنم برداشتم و به بهانه جابه جا کردن موتورسیکلت، برای خودم از روی آنها کلید دیگری ساختم! چراکه می‌خواستم آهن آلات و ظروف مسی منزل مادربزرگ همسرم را سرقت کنم! به همین خاطر آن شب با کلیدی که داشتم به آرامی وارد منزل مادربزرگ شدم.

همه جا در سکوت شب فرو رفته بود و من ترسیدم اگر آهن آلات درون حیاط را جابه جا کنم احتمال دارد با صدای آنها همسایگان متوجه سرقت شوند و مرا دستگیر کنند به همین دلیل از خیر سرقت آنها گذشتم و به داخل آشپزخانه رفتم تا ظروف مسی را با خودم ببرم ولی، چون قابلمه بزرگ مسی را ندیدم به سوی کمد‌ها بازگشتم تا شاید چیزی برای سرقت پیدا کنم! این بود که همه کشو‌ها را به هم ریختم و کمد‌ها را با دقت گشتم، اما بازهم لوازم باارزشی پیدا نکردم!

در همین حال به بالای سر مادربزرگ همسرم رفتم که در خواب بود تا گردنبند طلایش را به سرقت ببرم، اما احساس کردم او بیدار است و متوجه حضور من شد بنابراین خیلی سریع از اتاق او بیرون آمدم و از آن جا فرارکردم، اما از طلا‌های درون کمد خبری ندارم!

با معرفی این جوان سابقه دار به مراجع قضایی، تحقیقات گسترده پلیس برای ریشه‌یابی سایه وحشت در خانه مادربزرگ ادامه یافت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مادربزرگ سرقت‌‌ طلا ظروف مسی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرمول کشف بهترین زمان خرید طلا
پلیس: سارق حساب نیوشا ضیغمی دستگیر شد
صدور کیفرخواست متهمان قاچاق ۲ تن طلا در ارومیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۷ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRM
tabnak.ir/005bRM