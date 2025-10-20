En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیگر سال‌های خوش تلویزیون با وحشی باز می‌گردد

آتنه فقیه‌نصیری برای خیلی از مخاطبانش با نقش «لیلی» سریال «خانه سبز» معروف شد درحالی که نخستین تجربه‌های بازیگری‌اش در سینما و با فیلم‌های «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند» ابوالحسن داودی و «دو نفر و نصفی» زنده‌یاد یدالله صمدی رقم خورده بود.   مام
کد خبر: ۱۳۳۵۵۲۰
| |
493 بازدید
بازیگر سال‌های خوش تلویزیون با وحشی باز می‌گردد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آتنه فقیه‌نصیری بازیگر سال‌های خوش سینما و تلویزیون مدت‌هاست که در قاب هیچ تصویری دیده نشده و اگرچه دو سال قبل در یک سریال نمایش خانگی بازی کرده اما در حد اسم و رسم این هنرمند برایش خبرساز نبود. حالا که قرار است او را در «وحشی» هومن سیدی ببینیم، شاید دوران تازه‌ای از بازیگری او آغاز شود.

آتنه فقیه‌نصیری برای خیلی از مخاطبانش با نقش «لیلی» سریال «خانه سبز» معروف شد درحالی که نخستین تجربه‌های بازیگری‌اش در سینما و با فیلم‌های «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند» ابوالحسن داودی و «دو نفر و نصفی» زنده‌یاد یدالله صمدی رقم خورده بود.  

او در دهه ۷۰ و تا سال‌های پایانی دهه ۸۰ در فیلم‌های متعددی همچون «بندر مه‌آلود»، «من زمین را دوست دارم»، ‌ «در کمال خونسردی»، «کاکادو»، «قارچ سمی»، «مزرعه پدری»، «هشت پا» و «شیرین» بازی کرد و در کنار این فیلم‌ها حضور پررنگی در سریال‌های تلویزیونی داشت؛ سریال‌هایی که در روزهای اوج صداو سیما ساخته شدند و مخاطبان فراوانی را پای تلویزیون می‌نشاندند؛ مثل «خاله سارا»، «شلیک نهایی»، «داستان یک شهر»، «کت جادویی»، «دختران»، «گمگشته»، «مدار صفردرجه»، «شیدایی» و «جراحت».

فعالیت این بازیگر در تلویزیون تا نیمه دهه ۹۰ خورشیدی هم ادامه داشت که نتیجه آن بازی در سریال‌های «شمعدونی» و «لیسانسه‌ها» و سری دوم سریال «شهرزاد» حسن فتحی بود، اما فقیه‌نصیری بعد از آن در سال ۱۳۹۸ در یک برنامه تلویزیونی از ابتلا به بیماری ام‌اس و دوری از بازیگری خبر داد.

او که در این‌ سال‌ها کم‌کار شده بود و به ندرت هم در محافل یا برنامه‌های هنری حضور داشت، سال ۱۳۹۹ در فیلمی سینمایی با نام «ماهرخ» بازی کرد که هنوز به اکران درنیامده است.

سال ۱۴۰۲ سریال «عقرب عاشق» با بازی او در یکی پلتفرم‌های نمایشی پخش شد و حالا خبر رسیده که قرار است در سریال «وحشی» هومن سیدی بازی کند؛ خبری که روابط عمومی پلتفرم فیلم‌نت هم آن را تایید کرده و به این ترتیب آتنه‌ فقیه‌نصیری که چند روز دیگر ۵۶ ساله می‌شود در پروژه‌ای جدید که فصل اول آن هم پرمخاطب بود در کنار بازیگرانی همچون جواد عزتی و نگار جواهریان بازی خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آتنه فقیه نصیری بازیگر بازیگر زن صداوسیما خانه سبز سریال تلویزیونی نمایش خانگی وحشی هومن سیدی خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکانس‌هایی از فیلم بندر مه آلود
سریال‌هایی که «دانشجو» را سوژه کردند
سکانس‌هایی از فیلم سینمایی کاکادو
گریم سنگین آتنه فقیه نصیری در «خانه ماهرخ»
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005bQe
tabnak.ir/005bQe