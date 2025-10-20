به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آتنه فقیهنصیری بازیگر سالهای خوش سینما و تلویزیون مدتهاست که در قاب هیچ تصویری دیده نشده و اگرچه دو سال قبل در یک سریال نمایش خانگی بازی کرده اما در حد اسم و رسم این هنرمند برایش خبرساز نبود. حالا که قرار است او را در «وحشی» هومن سیدی ببینیم، شاید دوران تازهای از بازیگری او آغاز شود.
آتنه فقیهنصیری برای خیلی از مخاطبانش با نقش «لیلی» سریال «خانه سبز» معروف شد درحالی که نخستین تجربههای بازیگریاش در سینما و با فیلمهای «جیببرها به بهشت نمیروند» ابوالحسن داودی و «دو نفر و نصفی» زندهیاد یدالله صمدی رقم خورده بود.
او در دهه ۷۰ و تا سالهای پایانی دهه ۸۰ در فیلمهای متعددی همچون «بندر مهآلود»، «من زمین را دوست دارم»، «در کمال خونسردی»، «کاکادو»، «قارچ سمی»، «مزرعه پدری»، «هشت پا» و «شیرین» بازی کرد و در کنار این فیلمها حضور پررنگی در سریالهای تلویزیونی داشت؛ سریالهایی که در روزهای اوج صداو سیما ساخته شدند و مخاطبان فراوانی را پای تلویزیون مینشاندند؛ مثل «خاله سارا»، «شلیک نهایی»، «داستان یک شهر»، «کت جادویی»، «دختران»، «گمگشته»، «مدار صفردرجه»، «شیدایی» و «جراحت».
فعالیت این بازیگر در تلویزیون تا نیمه دهه ۹۰ خورشیدی هم ادامه داشت که نتیجه آن بازی در سریالهای «شمعدونی» و «لیسانسهها» و سری دوم سریال «شهرزاد» حسن فتحی بود، اما فقیهنصیری بعد از آن در سال ۱۳۹۸ در یک برنامه تلویزیونی از ابتلا به بیماری اماس و دوری از بازیگری خبر داد.
او که در این سالها کمکار شده بود و به ندرت هم در محافل یا برنامههای هنری حضور داشت، سال ۱۳۹۹ در فیلمی سینمایی با نام «ماهرخ» بازی کرد که هنوز به اکران درنیامده است.
سال ۱۴۰۲ سریال «عقرب عاشق» با بازی او در یکی پلتفرمهای نمایشی پخش شد و حالا خبر رسیده که قرار است در سریال «وحشی» هومن سیدی بازی کند؛ خبری که روابط عمومی پلتفرم فیلمنت هم آن را تایید کرده و به این ترتیب آتنه فقیهنصیری که چند روز دیگر ۵۶ ساله میشود در پروژهای جدید که فصل اول آن هم پرمخاطب بود در کنار بازیگرانی همچون جواد عزتی و نگار جواهریان بازی خواهد کرد.