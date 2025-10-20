سخنگوی صنعت آب گفت: ما دنبال این هستیم که با کاهنده‌ها و نصب کنتورهای هوشمند و مدیریت فشار به طرف جیره بندی آب در تهران نرویم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: تمهیداتی که برای تأمین آب تهران پیش‌بینی کردیم، تمهیداتی است که بر اساس سناریوی بدبینانه برنامه‌ریزی شده است.

تسنیم در خبری نوشت:وی افزود: ارزیایی‌های ما تا پایان آذرماه را با سناریوی بدبینانه دیده است، چرا که سازمان هواشناسی به‌ما توصیه کرده که برای پاییز پیش‌بینی‌هایش را معتبر بدانیم، نه‌اینکه برای زمستان پیش‌بینی نکرده باشد، اما سازمان هواشناسی و مراجع بین المللی هم‌رده آن اعلام می‌کنند که پیش‌بینی‌ها بیشتر از سه‌ماه نامعینی زیادی دارد.

سخنگوی صنعت آب در پاسخ به اینکه "بدبینانه‌ترین سناریو نشان می‌دهد که بارش‌های موثر را برای تهران چه زمانی داشته باشیم؟"، گفت: بارش‌های موثر را در زمستان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: آنچه ما به‌دنبال آن هستیم، جلب مشارکت بیشتر شهروندان است؛ در بخش تأمین آب هرآنچه می‌توانستیم انجام داده‌ایم؛ اگر می خواستیم برای پروژه طالقان کاری کنیم، اگر باید برای شهرک‌ها و کانون‌های اقماری تهران و کرج کاری می‌کردیم، اگر برای استحصال آب از حجم مرده سدها نیاز بود بارج و پمپی در نظر بگیریم؛ اگر بایستی شبکه ها را در داخل بیشتر متصل می‌کردیم و شیرها و مخازن بیشتری می‌گذاشتیم، همه و همه را انجام داده‌ایم.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: اکنون مقابل دوربین خبرگزاری تسنیم اعلام می‌کنم که شهروندان محترم تهرانی، کرجی و قزوینی، الان زمان، زمان مدیریت مصرف هست و کافی است صرفه‌جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب داشته باشیم تا بارش‌های زمستانه برسد.

سخنگوی صنعت آب در پاسخ به اینکه "اگر صرفه‌جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در پاییز نداشته باشیم، احتمال رسیدن به جیره‌بندی آب هست؟"، گفت: در صورت اعمال جیره‌بندی، چند طرف ضرر می‌کند؛ در صورت اعمال جیره‌بندی، اول خود شهروند ضرر می‌کند، چرا که قطعی و صرفه‌جویی در مصرف، اجباری و اعلام نشده است؛ یعنی مجبور می‌شویم آب را قطع کنیم و شاید طولانی مدت باشد.

وی افزود: به‌نفع شهروند این است که مدیریت مصرف آگاهانه داشته باشد تا اینکه جیره‌بندی که کارشناس آب بخواهد اعمال کند.

خبرهای مرتبط

بزرگ زاده با بیان اینکه "شبکه آب هم در صورت اعمال جیره‌بندی ضرر می‌کند"، گفت: قطع چندین ساعته شبکه و خالی و پر کردن دوباره آن، تحت تأثیر پدیده هیدرولیکی "ضربه قوچ" قرار می گیرد و آب به شبکه ضربه می‌زند و موجب می‌شود منافذ و ترکیدگی‌های ریزی در شبکه ایجاد شده و نشت آب بیشتر شود؛ همچنین قطعی آب موجب می شود شهروندان ظروف متعددی را با آب پر کنند که در زمان وصل آب، اغلب آن بدون استفاده دور ریخته می شود.

وی ادامه داد: تجربه قطع آب همدان به ما نشان داده که جیره‌بندی حتی به ضرر منابع آبی است؛ در واقع با جیره‌بندی، منابع آبی ضرر می‌کند، شبکه آب ضرر می‌کند، شهروند ضرر می‌کند و منِ کارمند و کارشناس آب هم کارم را نمی‌توانم به خوبی انجام دهم.

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه "اصلا نباید به سمت جیره‌بندی آب برویم"، گفت: ما دنبال این هستیم که با کاهنده‌ها و نصب کنتورهای هوشمند و مدیریت فشار به طرف جیره بندی آب در تهران نرویم.