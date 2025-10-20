به گزارش تابناک به نقل از «ان‌بی‌سی نیوز»، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه طی دیداری با «آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا در کاخ سفید ادعا کرد: «حماس یک گروه خشن است و احتمالا در ۱۰۰ سال گذشته متوجه شده‌اید. آنها کارهایی انجام دادند که نباید انجام می‌دادند. اگر به انجام آن ادامه دهند، ما وارد عمل می‌شویم و آن را اصلاح می‌کنیم. این اتفاق خیلی سریع و نسبتا خشونت‌آمیز رخ خواهد داد.»

بنا بر این گزارش، دونالد ترامپ بار دیگر ضمن اشاره به حماس و طرح ادعاهایی علیه این جنبش گفت: «ما با حماس مشکل کوچکی داریم. این مشکل به سرعت حل خواهد شد زیرا آنها توافق را نقض کرده‌اند.»

وی افزود: «ما با حماس به توافق رسیدیم. آنها رفتار خوبی خواهند داشت، مهربان خواهند بود. اگر اینطور نباشد، ما آنها را ریشه‌کن خواهیم کرد. آنها ریشه‌کن خواهند شد و خودشان این را می‌دانند. من باور ندارم که این رهبری بوده باشد. نوعی شورش بین خودشان و آنها برخی از مردم را کشتند.»

رئیس‌جمهور آمریکا مجددا در ادعایی علیه ایران و مسئله هسته‌ای آن گفت: «اگر تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران نمی‌کردیم، در خاورمیانه به توافق نمی‌رسیدیم.»

ترامپ در اظهاراتی تکراری مدعی شد: «خلبانان ما به من گفتند که ۲۲ سال است برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران آموزش می‌بینند.»

ترامپ همچنین ادعا کرد: «حماس دیگر از حمایت ایران برخوردار نیست.»

چین

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به گزارش‌های ادعایی مبنی بر حمله احتمالی چین به تایوان گفت که چین قصد انجام چنین کاری را ندارد.

او تاکید کرد: «چین قصد حمله به تایوان را ندارد و چین نمی‌خواهد چنین کاری انجام دهد.»

ترامپ با بیان اینکه اوایل سال آینده به چین سفر خواهد کرد، مدعی شد: «ما از نظر نظامی از چین بسیار جلوتر هستیم. ما در هر نوع نظامی - به جز کشتی‌ها - جلوتر هستیم، اما به آنها خواهیم رسید. ما همچنین سلاح‌هایی داریم که بسیاری از مردم حتی از آنها خبر ندارند.»

دونالد ترامپ درباره تهدیدها علیه چین گفت: «آنها ما را با عناصر کمیاب تهدید کردند و من آنها را با تعرفه‌ها تهدید کردم اما می‌توانم آنها را با بسیاری چیزهای دیگر نیز تهدید کنم. با این حال، ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. ما یک چیز بسیار ساده‌تر داریم. اگر به توافق نرسیم، تعرفه بسیار قابل‌توجهی از آنها دریافت خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان نمونه‌ای از «چیزهای دیگر»، به قطعات هواپیما اشاره کرد که گفته می‌شود چین آنها را از ایالات متحده خریداری می‌کند زیرا خودش آنها را نمی‌سازد.

جنگ اوکراین

رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص جنگ اوکراین صراحتا گفت: «من فکر نمی‌کنم که اوکراین در جنگ پیروز شود.»

او با اشاره به رویکرد و نظر شخصی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «آنها از یکدیگر متنفر هستند و این موضوع کمی اوضاع را دشوار می‌کند. البته اوکراین هنوز هم می‌تواند پیروز شود. من گفتم که آنها می‌توانند در هر چیزی پیروز شوند. جنگ چیز بسیار عجیبی است. اما با این حال، فکر نمی‌کنم آنها پیروز شوند!»

توافق با استرالیا

آنتونی آلبانیز در ابتدای سخنان خود از دونالد ترامپ به خاطر میزبانی از هیات استرالیایی و نشان دادن «دفتر بیضی شکل جدید و بهبود یافته» به آنها تشکر کرد و گفت: «من به رئیس‌جمهور ترامپ به خاطر توافق آتش‌بس در خاورمیانه تبریک می‌گویم.»

وی افزود: «همچنین، امروز به عنوان یک روز مهم در روابط استرالیا و ایالات متحده تلقی خواهد شد زیرا ما در مورد امنیت و مواد معدنی کمیاب بحث خواهیم کرد.»

ترامپ و آلبانیز توافق‌نامه‌ای در مورد «مواد معدنی کمیاب» امضا کردند.

آلبانیز تاکید کرد: «توافق امروز در مورد مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب، آن را به سطح بالاتری می‌برد و از فرصت‌هایی که پیش روی ماست، استفاده می‌کند.»

ترامپ نیز با اشاره به توافق زیردریایی‌های هسته‌ای «آکوس» گفت: «ما همچنین در مورد تجارت، زیردریایی‌ها و تجهیزات نظامی بحث خواهیم کرد.»

او با اشاره به این قرارداد که طبق آن استرالیا طی سه دهه ۲۳۹ میلیارد دلار برای زیردریایی‌ها هزینه خواهد کرد، گفت: «ما آنها را خیلی خیلی سریع به حرکت درآورده‌ایم.»

دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه آلبانیز امروز از او برای سفر به استرالیا دعوت کرده، گفت: «در واقع، از من دعوت شده است که بروم و باید آن را جدی بگیرم. این یک احتمال واقعی است.»