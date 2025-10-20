به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، بازار سهام تهران در معاملات روز دوشنبه ۲۸ مهر با کاهش شاخصها و افت ارزش معاملات مواجه شد؛ روندی که میتواند بر رفتار بازار در نخستین ساعات معاملات روز سهشنبه نیز اثرگذار باشد.
شاخص کل بورس با افت ۳۱ هزار و ۱۵۶ واحدی معادل ۱.۰۱ درصد در سطح ۳ میلیون و ۵۶ هزار و ۶۶۴ واحد متوقف شد و شاخص هموزن نیز با کاهش ۰.۲۱ درصدی به عدد ۸۹۲ هزار و ۸۹۷ واحد رسید.
فشار فروش در میانه هفته
در جریان معاملات دوشنبه، فشار فروش بیش از حد انتظار ظاهر شد. هرچند این فشار به اندازهای نبود که بازار را در وضعیت بحرانی قرار دهد، اما کافی بود تا جو منفی بر اکثر نمادهای شاخصساز حاکم شود. از میان نمادهای فعال، تنها ۳۰۴ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و در مقابل، ۴۹۹ نماد با افت قیمت به کار خود پایان دادند. ارزش کل معاملات سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی به ۱۲ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز پیشین کاهش محسوسی داشت.
میانگین سرانه خرید حقیقیها ۶۶ میلیون تومان و سرانه فروش آنها ۷۷.۱ میلیون تومان بود که نشان میدهد فروشندگان در معاملات روز دوشنبه دست بالا را داشتند. قدرت خرید حقیقی با عدد منفی ۱.۱۷ ثبت شد و خروج ۳۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار به ثبت رسید. همچنین، ۱۱۶ نماد در صف خرید و ۱۵۴ نماد در صف فروش قرار داشتند.
چشمانداز معاملات سهشنبه
با توجه به عملکرد بازار در روز دوشنبه، پیشبینی بورس برای سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ حاکی از شروعی منفی است. فشار فروش روز دوشنبه میتواند در ساعات ابتدایی معاملات فردا نیز ادامه یابد و بر نمادهای بزرگ و شاخصساز تاثیر بگذارد. با این حال، انتظار نمیرود این فشار بهصورت سنگین و همهجانبه تداوم یابد، زیرا همچنان خریداران در مجموع از موقعیت روانی بهتری نسبت به فروشندگان برخوردارند.
با این حال محدوده فعلی بازار، برای افرادی که خریدهای خود را چند هفته گذشته انجام داده بودند بسیار جذاب است چراکه در حال حاضر در سود خوبی هستند و میتوانند سود خود را شناسایی کنند.
دو سناریو برای معاملات فردا
در صورت بازگشایی منفی بازار، احتمال دارد در نیمه دوم معاملات، تعادل نسبی به جریان خرید و فروش بازگردد. چنانچه شاخصها در میانه روز تغییر جهت دهند و معاملات با افزایش تقاضا همراه شود، میتوان این واکنش را نشانهای از حفظ برتری خریداران و ادامه کنترل آنها بر جریان کلی بازار دانست. در مقابل، اگر بازار سهشنبه نیز با کاهش شاخصها و افت ارزش معاملات بسته شود، باید این وضعیت را نخستین هشدار از احتمال پایان موج صعودی اخیر ارزیابی کرد.
به طور کلی، پیشبینی بورس برای روز سهشنبه حاکی از بازگشایی منفی و سپس تلاش برای بازگشت به تعادل است. رفتار خریداران در نیمه دوم معاملات تعیین خواهد کرد که روند بازار در روزهای پایانی مهر به سمت اصلاح بیشتر حرکت میکند یا مجددا وارد مسیر صعودی میشود.