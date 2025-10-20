En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ عراقچی به اظهارات وزیر خارجه  لهستان

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به اظهارات رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه  لهستان پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۹۲
| |
684 بازدید
پاسخ عراقچی به اظهارات وزیر خارجه  لهستان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه  لهستان نوشت:

جناب وزیر،
من شما را به گفتگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کردم. گریز از پاسخگویی، تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند. 

همانطور كه واقفيد، در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، این ایران بود که بيش از یکصدهزار لهستانی را پناه داد و به آنان کمک کرد تا ارتش آزاد خود را بسازند. ملت ایران ریشه در چنین گذشته‌ی درخشان و  تأثیرگذاری دارد و آینده‌اش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت.

دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه لهستان ادعاهای بی اساس ایران پهپاد پهپاد ایرانی روسیه جنگ اوکراین خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد/ ترامپ دنبال تحمیل است نه معامله
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشاگری مرکل علیه اقدام لهستان درباره روسیه
واکنش عراقچی به نمایش ضدایرانی پارلمان انگلیس
ادعای وزیر خارجه لهستان علیه ایران
تصاویر پهپاد شاهد 136 در پارلمان بریتانیا!
احضار سفير لهستان به وزارت امور خارجه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۸ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۸ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bQC
tabnak.ir/005bQC