پاسخ عراقچی به اظهارات وزیر خارجه  لهستان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان نوشت:
جناب وزیر،
من شما را به گفتگوی مستدل و تبادل اسناد دعوت کردم. گریز از پاسخگویی، تکرار ادعاهای بی پایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند.
همانطور كه واقفيد، در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، این ایران بود که بيش از یکصدهزار لهستانی را پناه داد و به آنان کمک کرد تا ارتش آزاد خود را بسازند. ملت ایران ریشه در چنین گذشتهی درخشان و تأثیرگذاری دارد و آیندهاش را نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی خود خواهد ساخت.
دوستی دو ملت ایران و لهستان در دوران سختی ها به اثبات رسیده است و وظیفه ما صیانت از این میراث تاریخی و فرهنگی است.