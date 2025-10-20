سقوط مرگبار از ساختمان ۷ طبقه در ایلام

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u0631\u062f \u06f3\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u200c\u0637\u0628\u0642\u0647 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0645\u0635\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0634\u062f\u062a \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u062a \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a.\n\u0645\u062d\u0633\u0646 \u0648\u06cc\u0633\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0628\u06cc\u200c\u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0645\u0627\u0646\u062f.