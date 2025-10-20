صدور مجوز برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس

به گزارش تابناک، در جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیسجمهور، درخواست وزارت راه و شهرسازی، برای صدور مجوز سرمایهگذاری جهت خرید دو فروند هواپیمای ایرباس به تصویب رسید.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، کلیات دستورالعمل اجرایی بند «پ» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص اعتبار الکترونیکی برای حداقل ٢٠ درصد اعتبارات هزینههای تملیکی داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
محمدرضا عارف درباره اهمیت تهیه این دستورالعمل اجرایی، بیان کرد: اقدامات خوب و ارزشمندی برای تهیه این دستورالعمل انجام شده است. هدف هم این است که از رسوب منابع در دستگاههای اجرایی جلوگیری شده و مطالبات ذی نفعان نهایی هرچه سریعتر پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه فضای مجازی در کل قوانین مدون و باثباتی در هیچ کجای دنیا ندارد، گفت: ما باید عقبماندگیهای خود را در این زمینه جبران کنیم. البته کارهای خوبی آغاز شده است.
وی افزود: مصوبات دولت میتواند دارای اشکالاتی باشد که هر ایرادی در این مصوبات میبینیم را باید اصلاح کنیم لذا برخلاف آئیننامههای گذشته که ثبات داشتند، باید منتظر باشیم تا آئیننامههای دیجیتال وارد میدان شده و ایراداتش مشخص شود تا آن را اصلاح کنیم. بنابراین درخواست من این است که این دستورالعملها و آئیننامهها را متفاوت از آئیننامههای سنتی ببینیم تا هیچ اشکالی بر آنها وارد نباشد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت تخصیص اعتبار الکترونیکی در مدیریت مناسب منابع، افزود: نقطه نظرات و پیشنهاداتی که ارائه شد با حضور اعضا در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و جمعبندی نهایی انجام شود.
در ادامه این جلسه با درخواست وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت، اصلاح مصوبههای پیشین شورای اقتصاد در خصوص اجرای «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی حمل و نقل جادهای» به تصویب رسید.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اصلاح مصوبه در خصوص پایش هوشمند تردد ناوگان دیزلی حمل و نقل جادهای نیز خاطرنشان کرد: اصلاح این مصوبه با هدف استفاده از سامانههای نوین برای بهینهسازی مصرف سوخت ناوگان دیزلی حمل و نقل جادهای در کشور انجام میشود.
همچنین اصلاح مصوبه «جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث فاز اول خط دو قطار شهری تبریز» با درخواست وزارت کشور نیز به تصویب رسید.
در این جلسه درخواست وزارت راه و شهرسازی برای صدور مجوز سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای خرید دو فروند هواپیمای ایرباس A٣٣٠_٢٠٠ و چهار دستگاه موتور یدکی نیز به تصویب رسید.
شایان ذکر است، در این جلسه وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور و مدیران دستگاههای مربوطه حضور داشتند.