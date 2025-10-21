En
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟

مدیرعامل کنونی یک بانک اصطلاحا خصوصی، چهار سال پس از ترک سمتش در یک بانک دولتی، همچنان یک دستگاه لندکروز متعلق به بیت‌المال را در اختیار دارد؛ رفتاری که پرسش‌هایی جدی در خصوص پایبندی مدیران ارشد به قوانین و شفافیت ایجاد کرده است.
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟

مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور با گذشت چند سال از پایان دوره مسئولیتش در یک بانک دولتی، همچنان یک امتیاز ویژه را به شکل خاص در اختیار دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مدیرعامل ۶۱ ساله کنونی یکی از بانک‌های خصوصی کشور (بانکی که ۶۷ درصد سهامش متعلق به یک بانک دولتی است)، در اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در نظام بانکی کشور مشغول به کار شد و با ورودش به یکی از بانک‌های دولتی، در نهایت به سکان مدیرعاملی این بانک رسید.

وی در دوران مدیرعاملی این بانک دولتی، یک دستگاه خودروی لندکروز را از یکی از هلدینگ‌های اقتصادی مرتبط با همان بانک دولتی (گروه ت.م) در اختیار گرفت و پس از پنج سال مدیریت در آن بانک دولتی، که در کارنامه آن ثبت زیان انباشته نجومی چند ده هزار میلیارد تومانی نیز به چشم می‌خورد، این مدیر در نهایت با همان خودروی شاسی‌بلندی که صرفاً برای استفاده در دوران مدیریتش در بانک دولتی تخصیص یافته بود، از سمت خود خداحافظی کرد.

مسئله اصلی اینجاست که با گذشت حدود چهار سال از خروجش از آن بانک دولتی و استقرار در سنگر مدیریت یک بانک خصوصی، کماکان این خودروی متعلق به بیت‌المال و زیرمجموعه بانک دولتی، در پارکینگ شخصی وی «جاخوش کرده» است.

آقای مدیرعامل، در آستانه ۴۰ سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی کشور، آیا زمان آن نرسیده است که بازنشستگی مدیریتی خود را بپذیرید و خودروی سازمانی متعلق به بیت‌المال و زیرمجموعه بانک دولتی را بازگردانید؟ این نوع رفتار که نشان از استفاده حداکثری و خلاف قانون و عرف از اموال عمومی برای منافع شخصی دارد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

برچسب ها
لندکروز بانک دولتی بانک خصوصی رانت مدیرعامل بانک بیت المال
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Belgium
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
2
11
پاسخ
یک ماشین برای مدیرعامل یک بانک فکر نکنم چیزی عجیبی باشه مورد داشتیم میلیارد دلاری بردن کانادا حالا گیر دادی به این ماشین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
18
پاسخ
مشکل از این مدیر نیست مشکل از فشل بودن نظام اداری ماست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
12
پاسخ
ابن نحوه اعلام کردن خبرتون فقط اعصاب رو به هم میریزه. خب اسم طرف رو بگید دیگه. وگرنه بهتره که خبر رو اصلا ننویسید. چون ما دیگه میدونیم مدیران دولتیمون همگی چقدر دستشون پاک یا ناپاکه
احمد ز استان فارس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
2
پاسخ
تقاضای دستگیری این مدیر عامل بانک خواستاریم ....کارمندان بانک میلیارد وام میدین بس نیست
صادقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
بیش از ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به صورت عمده به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شده
ali ahmady
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
شفف بنویسید لطفا چون یک فاسد در یک شبکه همه را بدنام میکند.
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
آقا یه سوال، میشه یه بانکی ، اداره ای سازمانی اسم ببرید توش فساد نباشه
خیلی جالبه نه
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
