مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟

مدیرعامل کنونی یک بانک اصطلاحا خصوصی، چهار سال پس از ترک سمتش در یک بانک دولتی، همچنان یک دستگاه لندکروز متعلق به بیت‌المال را در اختیار دارد؛ رفتاری که پرسش‌هایی جدی در خصوص پایبندی مدیران ارشد به قوانین و شفافیت ایجاد کرده است.

مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی کشور با گذشت چند سال از پایان دوره مسئولیتش در یک بانک دولتی، همچنان یک امتیاز ویژه را به شکل خاص در اختیار دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مدیرعامل ۶۱ ساله کنونی یکی از بانک‌های خصوصی کشور (بانکی که ۶۷ درصد سهامش متعلق به یک بانک دولتی است)، در اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در نظام بانکی کشور مشغول به کار شد و با ورودش به یکی از بانک‌های دولتی، در نهایت به سکان مدیرعاملی این بانک رسید.

وی در دوران مدیرعاملی این بانک دولتی، یک دستگاه خودروی لندکروز را از یکی از هلدینگ‌های اقتصادی مرتبط با همان بانک دولتی (گروه ت.م) در اختیار گرفت و پس از پنج سال مدیریت در آن بانک دولتی، که در کارنامه آن ثبت زیان انباشته نجومی چند ده هزار میلیارد تومانی نیز به چشم می‌خورد، این مدیر در نهایت با همان خودروی شاسی‌بلندی که صرفاً برای استفاده در دوران مدیریتش در بانک دولتی تخصیص یافته بود، از سمت خود خداحافظی کرد.

مسئله اصلی اینجاست که با گذشت حدود چهار سال از خروجش از آن بانک دولتی و استقرار در سنگر مدیریت یک بانک خصوصی، کماکان این خودروی متعلق به بیت‌المال و زیرمجموعه بانک دولتی، در پارکینگ شخصی وی «جاخوش کرده» است.

آقای مدیرعامل، در آستانه ۴۰ سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی کشور، آیا زمان آن نرسیده است که بازنشستگی مدیریتی خود را بپذیرید و خودروی سازمانی متعلق به بیت‌المال و زیرمجموعه بانک دولتی را بازگردانید؟ این نوع رفتار که نشان از استفاده حداکثری و خلاف قانون و عرف از اموال عمومی برای منافع شخصی دارد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟