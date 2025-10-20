En
درخشش فرنگی‌کاران جوان ایران

۲ فرنگی کار ایران در ۴ وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان با شکست رقبای خود راهی دیدار نیمه نهایی شدند.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۵۹
3 بازدید
درخشش فرنگی‌کاران جوان ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پایان رقابت‌های ۴ وزن نخست کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهزمانی جهان در نوبت صبح که در نویساد صربستان در حال برگزاری است، غلامرضا فرخی در ۸۷ و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با شکست رقبای خود راهی دیدار نیمه نهایی شدند، اما محمدجواد ابوطالبی در ۶۳ و اهورا بویری در وزن ۷۷ کیلوگرم مقابل رقبای خود شکست خوردند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها ادامه دهد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب دونیورخون نکیبوف از ازبکستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه بازنده‌ها به کار خود ادامه دهد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با برنده کشتی میان شانگریف از روسیه و جاکوبسون از آمریکا مبارزه می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

