ویتکاف به اسرائیل: به حماس حمله کنید، توافق را حفظ کنید

فرستاده ویژه ترامپ از تل‌آویو خواسته در پاسخ به حماس محتاطانه عمل کند تا توافقات اخیر میان دو طرف فرو نپاشد.
ویتکاف به اسرائیل: به حماس حمله کنید، توافق را حفظ کنید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانه عبری زبان به نقل یک منبع آمریکایی اعلام کرد، فرستاده ویژه ترامپ امروز یکشنبه به طرف اسرائیلی خبر داده که در حمله به حماس به نحوی عمل کند که توافق از هم نپاشد.

یسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: یک منبع آمریکایی اعلام کرد، استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ امروز یکشنبه با وزیر رون درمر در باره شرایط به وجود آمده گفت‌و‌گو کردند و از او خواستند که پاسخ اسرائیل! به حماس پاسخی سنجیده باشد و از هر گونه واکنشی که ممکن است منجر به طرح ترامپ پایان دهد، خودداری کند.

این رسانه همچنین خبر داد، در گفتگویی که هفته گذشته بین بنامین نتانیاهو نخست وزیر و ترامپ صورت گرفت، نخست وزیر اسرائیل مجموعه از اقدامات ممکن برای (حمله مجدد) به حماس را تشریح کرد.

نتانیاهو در طول این گفت‌و‌گو پیش‌بینی کرد که حماس توافق را نقض خواهد کرد و تلاش می‌کند مرز‌ها را گسترش دهد بدون اینکه کاملاً قوانین را زیر پا بگذارد. امروز نیز اسرائیل آمریکایی‌ها را از اقدامات متقابل خود مطلع کرد، هرچند به جزئیات دقیق نپرداخت، اما روشن ساخت که در این مرحله حمله زمینی را از سر نخواهد گرفت.

برچسب ها
استیو ویتکاف نتانیاهو حماس توافق جرد کوشنر یسرائیل هیوم
