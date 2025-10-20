افت قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ تجاری آمریکا و چین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۲۸ مهر) در پی فشار نگرانیها درباره مازاد عرضه در بازار جهانی و تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین و بهدنبال آن تضعیف چشمانداز تقاضای انرژی کاهش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۳۲ دقیقه بامداد روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۲۴ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۱ دلار و ۵ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۱ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۳۳ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد و بخشی از رشد معاملههای روز جمعه (۲۵ مهر) را از دست داد.
هر دو شاخص نفتی در هفته گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافتند و سومین افت هفتگی پیاپی خود را ثبت کردند. بخشی از این افت بهدلیل چشمانداز آژانس بینالمللی انرژی درباره افزایش مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ بوده است.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر مؤسسه «فوجیتومی سکیوریتیز» گفت: نگرانیها درباره مازاد عرضه ناشی از لغو کاهش هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس)، همراه با ترس از کند شدن اقتصاد جهانی در پی تشدید تنشهای تجاری بین آمریکا و چین، فشار فروش را افزایش داده است.
وی افزود: در حالی که واشینگتن فشار بر خریداران نفت روسیه را افزایش میدهد، نشست آینده بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین، به چشمانداز بازار تردید بیشتری افزوده و تصمیمگیری را برای بعضی از سرمایهگذاران دشوار کرده است.
هفته گذشته، رئیس سازمان تجارت جهانی هشدار داد که جدایی اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان میتواند در بلندمدت تا ۷ درصد از تولید جهانی را کاهش دهد و از واشینگتن و پکن خواست تنشها را کاهش دهند.
دو مصرفکننده بزرگ نفت بهتازگی جنگ تجاری خود را از سر گرفتهاند و هزینههای بندری اضافی را برای کشتیهای حامل محمولههای دوجانبه اعمال کردهاند؛ اقدامی تلافیجویانه که میتواند جریان حملونقل جهانی را مختل کند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، پنجشنبه هفته گذشته (۲۴ مهر) توافق کردند که نشست دیگری درباره جنگ اوکراین برگزار کنند؛ حتی با وجود اینکه واشنگتن به هند و چین فشار میآورد تا خرید نفت روسیه را متوقف کنند.
پس از دیدار روز جمعه ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، در کاخ سفید، رئیسجمهوری آمریکا از دوطرف خواست «فوری جنگ را متوقف کنند، حتی اگر این به معنای واگذاری بخشی از قلمرو از سوی اوکراین باشد.»
منابع تجاری و تحلیلگران اعلام کردند که فشارهای آمریکا و اروپا بر خریداران آسیایی انرژی روسیه میتواند واردات نفت هند را از ماه دسامبر محدود کند و در مقابل، موجب عرضه ارزانتر برای چین شود.
در بخش عرضه، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز روز جمعه گزارش داد که شرکتهای انرژی آمریکا برای نخستین بار در سه هفته گذشته، شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی را افزایش دادهاند.