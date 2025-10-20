اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: تماسهای با واسطه میان ایران و طرفهای مقابل مثل قبل وجود داشته است، اما اینکه بگوییم در آستانه یک روند مذاکراتی قرار داریم، نمیتوانیم چنین ادعایی را داشته باشیم.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه (غرب آسیا) در گفتوگو با سی. بی. اس گفته است: تماسهایی از ایرانیها هم دریافت میکنیم. میدانید امیدواریم که یک راه حل دیپلماتیک بلندمدت با ایران داشته باشیم.
وی افزوده است: داریم روی این مساله کار میکنیم.
در واکنش به این اظهارات ویتکاف، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است: تماسهای با واسطه میان ایران و طرفهای مقابل مثل قبل وجود داشته است، اما اینکه بگوییم در آستانه یک روند مذاکراتی قرار داریم، نمیتوانیم چنین ادعایی را داشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره موضوع هستهای ایران، بیان کرد: ما اساساً اعتقاد نداریم موضوع هستهای ما یک مشکل بینالمللی است. این را رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی با بهانههایی وارد دستورکار کردند. موضوع هستهای ایران به هیچ عنوان موضوع اختلافی بینالمللی نیست. موضوع هستهای ایران بر اساس حقوق ایران در پیمان منع اشاعه باید دیده شود. حق غنی سازی حقی نیست که کسی برای ما به رسمیت بشمارد، به موجب عضویت در معاهده پادمان این حق وجود دارد.
ایران پیشتر پنج دور مذاکره غیرمستقیم را با آمریکا و با میانجیگری عمان پیش برده بود، اما درست دو روز قبل از برگزاری مرحله ششم این مذاکرات، اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا به خاک ایران تجاوز کرد. در این تجاوزات بیش از ۱۰۰۰ تَن از مردم ایران به شهادت رسیدند.
این در حالی است که وزارت امور خارجه مصر روز شنبه ۲۶ مهرماه در بیانیهای اعلام کرده بود «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانیاش، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت آمریکا، در مورد پرونده هستهای ایران گفتوگوی تلفنی داشته است.
در این بیانیه آمده است به عنوان بخشی از تلاشها برای حمایت از امنیت، ثبات و کاهش تنش در منطقه و با هدف تقویت شتاب ایجاد شده پس از امضای توافقنامه قاهره بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر طی تماسهای تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه، تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران را پیگیری کرد.
طبق این گزارش، «در این تماسها، لزوم ادامه تلاش برای کاهش تنشها، ایجاد اعتماد و ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جامع در مورد مسئله هستهای ایران که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد و به دستیابی به امنیت و ثبات منطقهای کمک کند، مورد بررسی قرار گرفت. توافق شد که نظارت بر تلاشها و تماسها ادامه یابد و ایدههای پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه بررسی شود».
به گزارش رسانه مصری، پیشتر، عبدالعاطی تماسی هم با نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه استیو ویتکاف برقرار و در آن تأکید کرد که «درگیری میان ایران و اسرائیل از راههای نظامی قابلحل نیست».
به گزارش اهرام، این توافق که با میانجیگری مصر حاصل شد، به عنوان پایهای برای ازسرگیری گفتوگو درباره فعالیتهای هستهای ایران و تلاشهای گستردهتر برای ثبات منطقهای دیده میشود.
این تماسها در حالی انجام شده که قرار است به زودی هیأتی از آژانس به ریاست معاون گروسی، آپارو به منظور تهیه شیوهنامه همکاری ایران و آژانس اتمی به تهران سفر کند.
به گزارش تابناک، مصر پیش از این نیز میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وساطت کرده بود که منجر به «توافق قاهره» شده بود. هر چند با فعال شدن مکانیسم ماشه این توافق از سوی ایران بلاموضوع عنوان شد.
«طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی که اصالت مصری دارد در گفتوگو با خبرنگار تابناک در زمینه رایزنی مصر در پرونده هستهای ایران تاکید میکند: به نظر من ایران باید از طریق مصر، قطر و عربستان به صورت غیرمستقیم با آمریکا در تعامل باشد.
از سوی دیگر و پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیر اعضای کنست اسرائیل اعلام کرده بود که برای شما (جرد کوشنر) ماموریت جدیدی دارم، و خوب است که توافق صلح را با ایرانیها امضا کنیم.
«کوشنر» طراح و معمار «معامله قرن» و فرایند «پیمان ابراهیم» است که روابط حسنهای با برخی کشورهای عربی خلیج فارس دارد.
در این راستا، دو منبع ناشناس به پایگاه اینترنتی میدل ایست آی گفتهاند که استیو ویتکاف تصمیم دارد پس از دیپلماسی فرسایشی رفتوبرگشتی بین کشورهای خاورمیانه، به کسبوکارش بازگردد.
با وجود این، ویتکاف این گزارش میدل ایستآی را کاملا جعلی خواند و گفت: بیش از هر زمان دیگری درگیر روند صلح هستم و با افتخار به خدمت در کنار ترامپ ادامه میدهم
محول کردن پرونده ایران به کوشنر در راستای پکیجی است که ترامپ در خصوص منطقه خاورمیانه در ذهن دارد و حتی خواهان این شده که ایران نیز به این فرایند با به رسمیت شناختن اسرائیل و وارد شدن به «پیمان ابراهیم» بپیوندد.
حال با آتش بس غزه و شوی رئیس جمهور آمریکا در شرم الشیخ مصر و حضور در مراسم امضای صلح غزه، موضوع ایران برای دولت وی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.
در این زمینه «استیو ویتکاف» نماینده «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در امور غرب آسیا و مذاکرهکننده ارشد او، پایان دادن به جنگ غزه و جنگ اوکراین، همچنین دستیابی به توافقی جدید با ایران درباره برنامه هستهای آن را اولویتهای دولت دوم ترامپ برشمرد.
نشریه پالتیکو به نقل از یک منبع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نوشت: ویتکاف به همتایان خارجی گفته است که سه اولویت اصلی سیاست خارجی رئیسجمهور (ترامپ) پایان دادن به جنگ غزه، پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و دستیابی به یک توافق هستهای جدید با ایران است.
به گفته این منبع مطلع، تیم ترامپ تایید کرده است که پایان دادن به جنگ غزه «آسانترین» مورد در میان این سه هدف خواهد بود، اما آنها قرار نیست از اهداف هدف دیگر «صرفنظر کنند» و معتقدند که «موفقیت موجب رقم زدن موفقیتهای دیگر میشود.»
ترامپ عنوان کرده موضوع آتش بس غزه صرفا بخشی از «صلح خاورمیانه» است که ترامپ مرحله اول آنرا از منظر خود به خوبی پیش برده است.
حال ترامپ به دنبال این است که «پیمان ابراهیم» را گسترش دهد و حتی ابراز خوشبینی کرده که ایران نیز در این پیمان باشد. او گفته است که آمریکا امیدوار است تهران «شریک» این مسیر باشد و به همکاری منطقهای برای تأمین صلح بپیوندد.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان ترامپ گفته بود: طرح ابراهیم خائنانه و هیچ تناسبی با آرمانهای انقلاب ندارد پس چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد.
عراقچی همچنین در مورد طرح صلح ترامپ با اشاره به حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن گفت: این سؤال مطرح است که چگونه میتوان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون (صلح) از سوی کسی را باور کند که همین چهار ماه پیش در بمباران خانهها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است.
وزیر خارجه ایران تصریح کرد: آن حملات جنایتکارانه جان بیش از هزار ایرانی، از جمله زنان و کودکان، را گرفت. به سختی میتوان کسی را رئیسجمهور صلح نامید در حالی که به جنگهای بیپایان دامن میزند و در کنار جنایتکاران جنگی میایستد. آقای ترامپ یا میتواند رئیسجمهور صلح باشد یا رئیسجمهور جنگ؛ نمیتواند همزمان هر دو باشد.