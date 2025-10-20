تراکتور در ایستگاه شارجه

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f. \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u0644\u06cc\u06af \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f9:\u06f3\u06f0 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u06cc\u0645 \u0634\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.