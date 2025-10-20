چرا نام جنگ غزه به «رستاخیز» تغییر کرد؟!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی نوشت که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای برگزاری اولین جلسه خود پس از آتش بس در غزه با محوریت «تغییر نام جنگ» نشان دهنده ادامه نبرد روایتها و دور بودن سرکردگان رژیم صهیونیستی از واقعیتهای میدانی جنگ است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یوسی ورتر نویسنده صهیونیست در این خصوص افزود که جلسه کابینه برای تغییر نام جنگ غزه از «شمشیرهای آهنین» به «جنگ رستاخیز»، تلاشی جدید برای وانمود کردن افراد شکست خورده به عنوان قهرمان و جانمایی یک شکست بزرگ به عنوان «رستاخیز ملی» است..
وی هدف از این تغییر نام را محو کردن خاطره بزرگترین شکست در تاریخ رژیم صهیونیستی دانسته و افزود: برای او آسانتر است که نام جنگ را تغییر دهد تا اینکه با نتایج آن روبرو شود.
نویسنده با اشاره به اینکه این اقدام دو سال پس از آغاز جنگ صورت میگیرد، افزود که این در حالی است که بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست هنوز از خانههای خود آواره هستند و جنازه اسیران در دست حماس قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه استمرار جنگ در راستای خدمت به منافع شخصی نتانیاهو بود، افزود که نتانیاهو تلاش دارد کلمه «فاجعه» را با کلمه «رستاخیز» جایگزین کند، گویی که کلمات میتوانند خشم عمومی را از بین ببرند.
ورتر خاطرنشان کرد که اسیرانی که میتوانستند مدتها پیش بازگردانده شوند، در تونلها رها شدند، زیرا نتانیاهو نمیخواست جنگ را پایان دهد و دهها هزار آواره حمایت لازم را دریافت نکردند، در حالی که کابینه مشغول بازیهای رسانهای خود بود.
هاآرتص این تغییر نام را یک استراتژی برای به تعویق انداختن پاسخگویی نتانیاهو دانست و افزود که نتانیاهو میداند که کمیته تحقیق در نهایت به او خواهد رسید، بنابراین ترجیح میدهد در مورد کلمات صحبت کند نه در مورد تصمیمات.
وی با تمسخر نتانیاهو خاطرنشان کرد که روشهای دولت نتانیاهو در «شانه خالی کردن از مسئولیت»، شایسته تدریس در کتابهای نظامهای دیکتاتوری است.
ورتر همچنین فاش کرد که نتانیاهو حتی در عرصه روایتهای بینالمللی نیز یک بازنده است. عبارت «خیانت» امروز بر زبان میلیونها اسرائیلی جاری است و آنها متوجه شدهاند جنگ غزه در نتیجه «غفلت» بود، نه اینکه جنگی دفاعی باشد.
هاآرتص مقاله خود را با این عبارت به پایان رساند که نتانیاهو میتواند نام جنگ را هر طور که میخواهد تغییر دهد، اما نمیتواند ماهیت آن را تغییر دهد و این جنگ، «جنگ غفلت» باقی خواهد ماند.