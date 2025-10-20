En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا نام جنگ غزه به «رستاخیز» تغییر کرد؟!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با تمسخر اقدام نتانیاهو در تغییر نام جنگ غزه بعد از دو سال، نوشت که وی می‌تواند نام جنگ را هر طور که می‌خواهد تغییر دهد، اما نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۳۵۴۱۰
| |
406 بازدید
چرا نام جنگ غزه به «رستاخیز» تغییر کرد؟!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مطلبی نوشت که تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای برگزاری اولین جلسه خود پس از آتش بس در غزه با محوریت «تغییر نام جنگ» نشان دهنده ادامه نبرد روایت‌ها و دور بودن سرکردگان رژیم صهیونیستی از واقعیت‌های میدانی جنگ است.

‌به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یوسی ورتر نویسنده صهیونیست در این خصوص افزود که جلسه کابینه برای تغییر نام جنگ غزه از «شمشیرهای آهنین» به «جنگ رستاخیز»، تلاشی جدید برای وانمود کردن افراد شکست خورده به عنوان قهرمان و جانمایی یک شکست بزرگ به عنوان «رستاخیز ملی» است..

وی هدف از این تغییر نام را محو کردن خاطره بزرگترین شکست در تاریخ رژیم صهیونیستی دانسته و افزود: برای او آسان‌تر است که نام جنگ را تغییر دهد تا اینکه با نتایج آن روبرو شود.

نویسنده با اشاره به اینکه این اقدام دو سال پس از آغاز جنگ صورت می‌گیرد، افزود که این در حالی است که بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست هنوز از خانه‌های خود آواره هستند و جنازه اسیران در دست حماس قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه استمرار جنگ در راستای خدمت به منافع شخصی نتانیاهو بود، افزود که نتانیاهو تلاش دارد کلمه «فاجعه» را با کلمه «رستاخیز» جایگزین کند، گویی که کلمات می‌توانند خشم عمومی را از بین ببرند.

ورتر خاطرنشان کرد که اسیرانی که می‌توانستند مدت‌ها پیش بازگردانده شوند، در تونل‌ها رها شدند، زیرا نتانیاهو نمی‌خواست جنگ را پایان دهد و ده‌ها هزار آواره حمایت لازم را دریافت نکردند، در حالی که کابینه مشغول بازی‌های رسانه‌ای خود بود.

هاآرتص این تغییر نام را یک استراتژی برای به تعویق انداختن پاسخگویی نتانیاهو دانست و افزود که نتانیاهو می‌داند که کمیته تحقیق در نهایت به او خواهد رسید، بنابراین ترجیح می‌دهد در مورد کلمات صحبت کند نه در مورد تصمیمات.

وی با تمسخر نتانیاهو خاطرنشان کرد که روش‌های دولت نتانیاهو در «شانه خالی کردن از مسئولیت»، شایسته تدریس در کتاب‌های نظام‌های دیکتاتوری است.

ورتر همچنین فاش کرد که نتانیاهو حتی در عرصه روایت‌های بین‌المللی نیز یک بازنده است. عبارت «خیانت» امروز بر زبان میلیون‌ها اسرائیلی جاری است و آنها متوجه شده‌اند جنگ غزه در نتیجه «غفلت» بود، نه اینکه جنگی دفاعی باشد.

هاآرتص مقاله خود را با این عبارت به پایان رساند که نتانیاهو می‌تواند نام جنگ را هر طور که می‌خواهد تغییر دهد، اما نمی‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد و این جنگ، «جنگ غفلت» باقی خواهد ماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو جنگ غزه شکست آتش بس جنگ رستاخیز رژیم صهیونیستی فلسطین خبر فوری
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
متن توافق آتش بس برای امضا آماده است
اختلافات شدید در ارتش رژیم صهیونیستی
سنگ‌اندازی نتانیاهو در مسیر مذاکرات آتش‌بس غزه
پشت پرده مخالفت نتانیاهو با معامله تبادل اسرا
نتانیاهو بر طبل جنگ می‌کوبد
نتانیاهو مدعی پایان قریب‌الوقوع جنگ غزه شد
نتانیاهو دستور مذاکره برای پایان جنگ در غزه را صادر کرد
جنبش حماس: نتانیاهو مانع اجرای توافق می‌شود
نقض آتش‌بس از سوی صهیونی و شهادت ۱۰ فلسطینی
بلینکن: هم اکنون توافق غزه را نهایی کنید
اولین واکنش نتانیاهو پس از پایان مذاکرات آتش‌بس در دوحه
تصاویر: استقبال مردم فلسطین از اسرای آزادشده
نشانه‌های مثبت از استقرار آتش بس در غزه
نتانیاهو از تکمیل توافق تبادل اسیران خبر داد
هشدار تیم‌ نتانیاهو درباره تاخیر در توافق آتش‌بس
یک آتش بس و ده دستاورد
واکنش نتانیاهو به شروط حماس برای آتش‌بس
نتانیاهو: هیچ توافقی در حال انجام نیست
موافقت حماس با طرح آتش‌بس، نتانیاهو را سردرگم کرده
نتانیاهو: وارد مذاکرات بی‌نهایت پیچیده‌ای شده‌ایم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۵۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bOs
tabnak.ir/005bOs