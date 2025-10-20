صدور کیفرخواست پرونده مفقودی «سما جهانباز»

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، کامران میرحاجی در این باره اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات پرونده مفقودی سما جهانباز دختر گمشده در شیراز در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز، کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده برای صدور تصمیم نهایی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شد.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده اتهام علیه یک مظنون ۳۵ ساله محرز تشخیص داده شده است، گفت: کیفرخواست صادره با اتهام دعوت شبانه فرد مفقود به بیرون موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

دادستان شیراز تصریح کرد: در این پرونده تحقیقات گسترده و جامعی در دستور کار مقام قضایی و پلیس آگاهی قرار گرفت و افراد مظنون متعددی با توجه به ابعاد موضوع بازداشت و تحقیقات در خصوص آنان انجام شد که این افراد پس از رفع ظن با قرار تأمین مناسب آزاد شدند.

میرحاجی تصریح کرد: ادامه رسیدگی به پرونده مذکور در محاکم کیفری یک استان فارس انجام خواهد شد.