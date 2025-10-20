\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0646\u0634\u0633\u062a \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f9 \u0645\u0647\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0648\u062f\u060c \u0644\u063a\u0648 \u0634\u062f.\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0637\u06cc \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0646\u0634\u0633\u062a \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\u00a0