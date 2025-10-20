En
فوری: نشست خبری رئیس‌جمهور به تعویق افتاد!

نشست خبری رئیس‌جمهور که قرار بود فردا سه شنبه ۲۹ مهرماه برگزار شود، لغو شد.
فوری: نشست خبری رئیس‌جمهور به تعویق افتاد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نشست خبری رئیس‌جمهور که قرار بود فردا سه‌شنبه ۲۹ مهرماه برگزار شود، لغو شد.گفتنی است طی چند روز آینده نشست خبری رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
مردم برق، گاز، آّب، نان، هوا، دارو، ................. کم مصرف کنید مردم ایران بیشتر از همه مصرف می کنند و مقصر تمام ناترازی ها و کمبودها هستند قیمت ها در ایران خیلی کم است و راه حل تمام مشکلات افزایش قیمت ها و مالیات ها برای مردم است خلاصه صحبت های همیشه پزشکیان و دیگر مسئولان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
به تویق افتادکه افتادمگه میخادبیادچی بگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
چقد مهمه برامون!!
چی میخواد بگه باز ناله
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۴۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۶ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
