انتقاد تند بقائی از نشست شرم الشیخ

«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز دوشنبه خود به برخی تحولات منطقهای و بین المللی در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: کماکان مهمترین تحول در منطقه ما به موضوع فلسطین مربوط می شود .
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: به رغم تفاهمی که ظاهراً در هفته گذشته در شرم الشیخ انجام شد ما شاهد تداوم کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری هستیم و تاکنون ده ها بار آتشبس توسط رژیم صهیونیستی نقض شده است.
وی با بیان اینکه «گذرگاه رفع نیز همچنان بسته است» خاطرنشان کرد: ضامنان آتشبس در غزه به خصوص آمریکا با بیعملی باعث تداوم جنایتهای رژیم صهیونیستی در این منطقه هستند.
امیدواریم آتشبس افغانستان و پاکستان منجر به روند مبتنی بر تفاهم و جلوگیری از تکرار مجدد درگیریها شود
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از صحبتهای خود با اشاره به درگیریهای اخیر پاکستان و افغانستان اظهار کرد: این درگیریها ما را نگران کرد. ما هر دو طرف را به خویشتنداری دعوت و تاکید کردیم که ثبات در منطقه مهم است.
بقائی خاطرنشان کرد: ما خوشحال هستیم که نهایتاً دو طرف روز گذشته آتشبس اعلام کردند و امیدواریم این روند منجر به یک روند مبتنی بر تفاهم و جلوگیری از تکرار مجدد درگیریها شود.
وی همچنین در این نشست گزارشی از نشست هفته گذشته وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا پرداخت و گفت: در این نشست کشورهای عضو (۱۲۰ کشور) با اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای امنیت مخالفت کردند و از مواضع و حق ایران حمایت کردند.
اقدام سه کشور اروپایی در رابطه با اسنپبک باعث ایجاد آشفتگی حقوقی در شورای امنیت شده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در بخشی دیگر از صحبتهای خود در این نشست با بیان اینکه «ما باید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را از بیست و ششم مهرماه خاتمه یافته تلقی کنیم و دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل نیز باید بر این اساس عمل کند»، خاطرنشان کرد: البته ما میدانیم که اقدام سه کشور اروپایی باعث ایجاد آشفتگی حقوقی در شورای امنیت شده است، البته مسئولیت آن با ما نیست و مسئولیت آن با سه کشور اروپایی است.
وی تاکید کرد: اکثریت جامعه جهانی با رویکرد آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در ارتباط با سوء استفاده آنها از سازوکارهای بینالمللی مخالف هستند.
همکاری ایران و روسیه در چارچوب همکارهای قبلی ادامه پیدا میکند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو هیچ محدودیتی برای همکاریهای نظامی و فنی با ایران ندارد و ما آماده هستیم که در این ارتباط و ارائه سیستمهای دفاعی با تهران همکاری کنیم، نظر ایران در این ارتباط چیست؟ خاطرنشان کرد: روند همکاریهای ایران و روسیه در تمام زمینهها رو به رشد است، ما دارای چندین موافقتنامه مبنایی مهم با روسیه هستیم و این موافقتنامهها موضوعات متعدد و متنوعی را پوشش میدهد از جمله همکاریهای دفاعی .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنابر اعتقاد ما، روسیه و اکثریت اعضای جامعه بینالمللی قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا کرده است، همکاری ایران و روسیه در چارچوب همکارهای قبلی ادامه پیدا میکند.
برای تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه در هر دو طرف اراده لازم جهت حل و فصل موضوع وجود دارد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت روند تبادل زندانیان بین ایران و فرانسه و آزادی خانم مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه گفت: ما به جدیت این موضوع را پیگیری میکنیم و به نظرم در هر دو طرف ارادههای لازم وجود دارد که موضوع را حل و فصل کنند.
نماینده ویژه روسیه در امور سوریه در تهران حضور دارد
بقایی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه و دیدار وی با پوتین و اینکه برخی میگویند احتمالاً پوتین قرار است بین ایران و آمریکا میانجیگری کند؟ گفت: ما به صورت مستمر با دوستان خودمان در منطقه مشورت میکنیم این مشورت در ارتباط با موضوعات مختلفی است که مرتبط با امنیت و منافع کشور است و تماسها با روسیه نیز در سطوح مختلف به همین ترتیب ادامه دارد.
وی ادامه داد: در چارچوب همین ارتباطات، امروز نماینده ویژه روسیه در امور سوریه در تهران حضور دارد و قرار است با مقامات مرتبط با امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کند .
بقائی افزود: این تماسها در چارچوب همکاریها و مشورتها بین دو کشور در زمینههای مختلف است.
هیچ موردی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی وعدهای داده باشد و به آن عمل کرده باشد
بقائی در ادامه نشست خبری هفتگی، خود، با تأکید بر موضع روشن جمهوری اسلامی ایران در قبال غزه، گفت: از ابتدای آغاز نسلکشی در غزه، بر ضرورت وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف کشتار، شکستن حصر غیرانسانی، رساندن کمکهای بشردوستانه بدون مانع، خروج اشغالگران نظامی و بازسازی غزه تأکید کردهایم.
وی افزود: این مطالبات، خواستههایی انسانی و غیرقابل انکار هستند که هیچ کشور یا انسان مسئولی نمیتواند آنها را رد کند.
بقائی ادامه داد: هر روزی که از درد و رنج مردم فلسطین کاسته شود، مایه خوشحالی است. اما نگرانیهایی که از ابتدا اعلام کردیم، مبتنی بر تجربههای گذشته است. هیچ موردی وجود ندارد که رژیم صهیونیستی وعدهای داده باشد و به آن عمل کرده باشد. در لبنان تاکنون بیش از ۵۰۰۰ مورد نقض آتشبس ثبت شده و در غزه نیز تنها در چند روز گذشته، بیش از ۸۰ مورد نقض آتشبس رخ داده است. در یکی از این موارد، ۱۱ نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند و گذرگاهها نیز باز نشدند.
سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از عملکرد ضامنان توافق تصریح کرد: نگرانیهایی که داشتیم، اکنون به وضوح مشاهده میشود. رژیم صهیونیستی در ادعاهای خود جدی نیست و متأسفانه ضامنان نیز به وظایف خود آنگونه که باید عمل نکردهاند.
مشارکت در نشست شرم الشیخ به نفع کشور و منافع ملی نبود
بقائی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نشست شرمالشیخ اشاره کرد و گفت: تصمیمگیری درباره مشارکت در یک روند یا رویداد دیپلماتیک با این سطح از اهمیت، مستلزم بررسیهای دقیق کارشناسی در وزارت خارجه و سایر نهادهای ذیربط است. دیدگاهها و نظرات کارشناسی تدوین شد و در نهادهای بالادستی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نتیجه این بررسیها این بود که مشارکت در چنین رویدادی به نفع کشور و منافع ملی نیست.
آژانس باید شخصیت و عدم وابستگی خود را حفظ کند
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در ارتباط با اظهارات روز گذشته «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ارتباط با فعالیتهای هستهای ایران گفت: ما همواره تاکید کرده ایم که آژانس باید بر اساس صلاحیتهای خود و به دور از اغراض سیاسی برخی از اعضا عمل کند.
وی افزود: ما همواره تاکید کردیم که آژانس باید شخصیت و عدم وابستگی خود را حفظ کند و اجازه ندهد که مورد استفاده مطامع و اغراض سیاسی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی قرار بگیرد.
از امضای توافق آتشبس بین افغانستان و پاکستان استقبال میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابیهای صورت گرفته در ارتباط با ایجاد آتش بین پاکستان و افغانستان و منشا ایجاد این درگیریها گفت : تحلیلهای مختلفی وجود دارد که چرا درگیری بین پاکستان و افغانستان شروع شد و این درگیریها ادامه پیدا کرد.
وی افزود : آنچه که برای ما مهم است این است که شاهد توقف تنش بین این دو کشور و برقراری صلح بین آنها باشیم ، چرا که هر آنچه که در این دو کشور رخ میدهد آثار و تبعات در کل منطقه دارد و همانطور که اشاره کردم ما از امضای توافق آتش بس بین این دو کشور استقبال میکنیم.
بخش حقوقی وزارت خارجه و محیط زیست با مقامات عراقی در ارتباط با هورالعظیم در رایزنی هستند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با موضوع تالاب هور العظیم و پیگیریهای وزارت خارجه در این ارتباط گفت: بخش حقوقی ما و همچنین بخشی که مربوط به محیط زیست است با مقامات عراقی در این ارتباط تعامل و رایزنی دارد.
رابطه ارزشمندی با هند داریم
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعاملات ایران و هند و نقش هند به عنوان یکی از کشورهای بزرگ عضو جنبش عدم تعهد اظهار کرد: هند کشور مهمی است و ما رابطه ارزشمندی با این کشور داریم.
وی خطاب به خبرنگار پرسشکننده گفت: مصمم هستیم که این ارتباط را ادامه دهیم و همانطور که شما اشاره کردید هند از اعضای مهم جنبش عدم تعهد است.
نمیتوانیم ادعا کنیم که در آستانه یک روند مذاکراتی قرار داریم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آقای ویتکاف در مصاحبهای که اخیراً داشته گفته که تماسهایی از ایران دریافت کردهایم؟ گفت: تماسهای با واسطه بین ایران و طرفهای مقابل کم و بیش در این روزها مثل قبل وجود داشته است و واسطهها پیامهایی بین ما و آنها تبادل کردهاند.
بقائی افزود : ولی نمیتوانیم این ادعا را مطرح کنیم که در آستانه یک روند مذاکراتی قرار داریم.
برای شرکت در نشست بازسازی غزه هنوز به جمعبندی نرسیدهایم
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران قصد دارد در نشست بازسازی غزه که قرار است در مصر برگزار شود، شرکت کند و به طور کلی برنامه ایران برای کمک به مردم غزه چیست؟ گفت: در مورد این رویداد ما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم و باید جمعبندی کنیم.
وی ادامه داد : در مورد اصل کمک به فلسطینیها ومردم غزه همانطور که در بیانیه ۱۴ مهر خود تاکید کردهایم، ما علاوه بر اینکه بر ضرورت توقف نسلکشی در غزه تاکید داریم از انجام هرگونه کمکی که بتوانیم به مردم غزه داشته باشیم، دریغ نمیکنیم.
مادامی که انتظارات و مطالبات زیادهخواهانه وجود داشته باشد، زمینهای برای مذاکره و تفاهم شکل نخواهد گرفت
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره گفتوگوها با آمریکا و این که آیا مصر میانجی جدید مذاکرات ایران و آمریکاست، گفت: تماسهایی بین ما و طرفهای مقابل با واسطه کم و بیش ادامه دارد، اما این به معنای ورود به مرحله مذاکراتی نیست.
وی افزود: مذاکره زمانی شکل میگیرد که طرفهای یک موضوع به این جمعبندی برسند که مواضع و حقوق یکدیگر را محترم بشمارند و در شرایط برابر، نگرانیهای همدیگر را مدنظر قرار دهند. ما در این مرحله نیستیم و مادامی که انتظارات و مطالبات زیادهخواهانه وجود داشته باشد، زمینهای برای مذاکره و تفاهم شکل نخواهد گرفت.
بقائی با اشاره به تلاشهای برخی کشورها برای میانجیگری در یک سال گذشته، افزود: طبیعی است که کشورهایی که در این مدت تلاش کردهاند برای حل مشکلات نقشآفرینی کنند، همچنان به این روند ادامه دهند.
وی همچنین به رایزنیهای مستمر ایران با مصر اشاره کرد و گفت: در گفتگوهایی که با وزیر خارجه مصر داریم، یکی از موضوعات عمده، وضعیت غزه است. مصر به عنوان یکی از ضامنان تفاهم آتشبس نقش مهمی دارد و ما در هر تماسی، ضرورت توقف کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را مورد تأکید قرار میدهیم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با دومین نشست دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه در مشهد گفت: این دومین اجلاس در چارچوب دیپلماسی استانی است و موضوع صرفاً مربوط به وزارت خارجه نیست. اتفاقنظر روشنی در ارکان مختلف دولت، از جمله وزارتخانههای اقتصادی، تجاری و وزارت خارجه، درباره مفید بودن این ابتکار وجود دارد.
بقائی افزود: در این نشست، استانداران استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، سفرای ایران در کشورهای همسایه از جمله چین و روسیه و فعالان تجاری و بازرگانی متمرکز بر کشورهای شرق و شمال شرق حضور دارند. امیدواریم با استمرار این نشستها در استانهای مختلف، هم بخشهای اجرایی و اداری کشور با ظرفیتهای استانی آشنا شوند و هم امکان تماس و ارتباط میان فعالان اقتصادی استانی با کشورهای متناظر فراهم شود. این روند میتواند به روانسازی فعالیتهای اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه کمک کند.
