قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش تابناک؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۸ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,818,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,340,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
147,756,000
|
طلای دست دوم
|
109,340,340
|
آبشده کمتر از کیلو
|
480,110,000
|
مثقال طلا
|
480,080,000
|
انس طلا
|
4,249.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,151,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,098,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
590,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
337,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
169,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,093,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
545,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
66,120,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
13,220,000
|
حباب نیم سکه
|
48,210,000
|
حباب ربع سکه
|
66,080,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,730,000