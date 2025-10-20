En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۷۲
| |
1417 بازدید
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۲۸ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

110,818,000

طلای 18 عیار / 740

109,340,000

طلای ۲۴ عیار

147,756,000

طلای دست دوم

109,340,340

آبشده کمتر از کیلو

480,110,000

مثقال طلا

480,080,000

انس طلا

4,249.98

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,151,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,098,100,000

نیم سکه تک فروشی

590,600,000

ربع سکه تک فروشی

337,600,000

سکه گرمی تک فروشی

169,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,093,000,000

نیم سکه (قبل 86)

545,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

66,120,000

حباب سکه بهار آزادی

13,220,000

حباب نیم سکه

48,210,000

حباب ربع سکه

66,080,000

حباب سکه گرمی

35,730,000
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت سکه قیمت طلا بازار سکه بازار طلا خبر فوری سکه امامی خرید سکه خرید طلا نیم سکه ربع سکه انس جهانی طلا
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 2 مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ خرداد
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 21 مهرماه
قیمت سکه و طلای 18 عیار در بازار امروز 31 شهریور
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر
قیمت جدید طلا و سکه برای امروز ۱۵ مهر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۰ خرداد
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۲۶ آذرماه
قیمت انواع سکه و طلای داخلی امروز ۱۰ آذر ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۱ اردیبهشت
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۲۴ اردیبهشت
قیمت سکه و طلا؛ امروز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۳
قیمت انواع سکه امروز سه‌شنبه ۴ دی ماه
قیمت طلا و سکه در بازار امروز یکم اردیبهشت
قیمت سکه در بازار امروز 28 اردیبهشت
قیمت انواع سکه در بازار امروز 3 خردادماه
قیمت انواع سکه در اولین روز مرداد ۱۴۰۳
قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه امروز 27 فروردین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۴۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۶ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bOG
tabnak.ir/005bOG