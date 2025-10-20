En
هویزه در دود فرو رفت، مدارس تعطیل شد!

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدمات شهری و واحدهای نوبت‌کاری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
هویزه در دود فرو رفت، مدارس تعطیل شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ با توجه به تشدید آلودگی هوا و افزایش دود ناشی از خوداشتعالی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، فعالیت مدارس شیفت صبح شهرستان هویزه امروز دوشنبه ۲۸ مهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و ادارات این شهرستان نیز به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

این تصمیم بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان و در راستای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده است.

در همین رابطه، فعالیت شعب کشیک بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین خواهد شد.

مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، خدمات شهری و واحد‌های نوبت‌کاری از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال معمول به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

