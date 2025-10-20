رفتار مسئولانه ایران در قضاوت دیپلمات روس

دیپلمات ارشد روس ابلاغ قانون الحاق ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس را رفتار مسئولانه ایران درقبال موضوعات حساس توصیف کرد.

«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به اقدام «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قانون الحاق دولت ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اولیانوف در پیام خود خاطرنشان کرد: ایران حتی پس از تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل، همچنان رویکردی بسیار مسئولانه در قبال مسائل بسیار حساس از خود نشان می‌دهد.

رئیس مجلس روز شنبه، ۲۶ مهرماه در نامه‌ای به «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

پیش از این، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرد.