تحلیل‌های جنجالی از روان پریشی شاه ترامپ

یکباره بخشی از مردم آمریکا در چند ایالت این کشور به ویژه در واشنگتن و نیویورک به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به رفتار‌های ترامپ در مصدر قدرت ریاست جمهوری آمریکا، شعار دادند که «ما شاه نمی‌خواهیم!»
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ انعکاس خبری و گزارشی از اعتراض مردمِ آمریکا، در جهان در صدرِ اخبار بین‌المللی قرار گرفته است. اگرچه ترامپ با سکوت خود تلاش می‌کند اخبار این اعتراض مردمی در چند کلان شهر آمریکا را بی‌اهمیت جلوه دهد اما ترامپ در تقابل با کنگره آمریکا که تصویب بودجه سالانه دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است به طوری که پرداخت دستمزد و حقوق کارمندان دولت فدرال دچار بایکوت پرداخت‌های ماهانه دولت شده است، بحران روابط کنگره با دولت را مضاعف کرده است.

اخبار این اعتراض عمومی مردم آمریکا جهانی شده است. این اعتراض به عملکرد رئیس جمهور آمریکا که سالی از آن گذشته است نشان می‌دهد عموم جامعه آمریکا از شیوه مدیریت ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری ناراضی‌اند و به آن اعتراض دارند.

مردم آمریکا از به هم خوردن توازن درآمدی خود با رشد سرسام‌آور هزینه‌ها و مخارج زندگی فردی و خانوادگی ناراضی‌اند، که اکنون به طور آشکار چنان به هم خورده است که دیگر بخش‌های وسیعی از مردم آمریکا به ویژه با درآمدهای متوسط از ترامپ که خود را «شاه» آمریکا می‌شمارد رضایت ندارند و اعتراض‌های خود را با جمله «ما شاه نمی‌خواهیم» عیان کرده‌اند.
اگر چه هنوز یکسال از چهار سال ریاست جمهوری او گذشته است. ترامپ اکنون اجرای بودجه مالی مصوب کنگره آمریکا را بایکوت کرده است. این بایکوت، زندگی عمومی اغلب شهروندان آمریکایی را، به ویژه آن بخش که متصل به پرداخت دلاری از سوی دولت هستند، دچار بحران کرده است.

شاکله دولت و دولتمداری در آمریکا براساس تعریف دوحزب حاکم، دمکرات و جمهوریخواه، شکل گرفته است که تناسب اجرای دولت فدرال با دولت‌های ایالتی در سراسر آمریکا ملاک آن است. اکنون بعد از یکسال ترامپ به طور آشکارا این تناسب را به هم ریخته است.

 زیرا توازن روابط مدیریت کاخ سفید که در رأس آن ترامپ قرار دارد با کنگره آمریکا که متشکل از دوحزب حاکم دمکرات‌ها و جمهوریخواه‌ است، درهم ریخته شده است. ترامپ به عبارت ساده مردم آمریکا را به طور عموم دچار آشفتگی به ویژه در مدیریت درآمدها و هزینه‌های زندگی فردی و خانوادگی کرده است.

شیوه مدیریت ترامپ را مردم آمریکا ثبات پایدار نمی‌دانند، که آشفتگی عمومی شاخص آن شده است. اغلب سیاستمداران و نمایندگان مردم در کنگره از روش مدیریت‌ ترامپ در ارتقای ثبات و توازن درآمدها و هزینه‌های فردی و مدیریت مالی خانواده‌های خود رضایت ندارند. به هم خوردن درآمد و هزینه‌های فردی و خانوادگی از مهمترین شاخص‌های نارضایتی عمومی در جامعه آمریکا شده است.

مردم آمریکا از صدور فرمان‌ها، در شاکله تعریف امپراطوری ترامپ، خسته‌اند. و با شعار «ما شاه نمی‌خواهیم!» به صورت علنی در اغلب شهرهای بزرگ آمریکا به ویژه در واشنگتن و نیویورک صدای اعتراض‌های خود را علنی کرده‌اند. به ویژه که در سیاست خارجی، ترامپ با باز گذاشتن دست جنایتکار جنگی، «نتانیاهو»، و همراهان او در دولت افراطی صهیونیستی در اسرائیل، همچنان دچار مخمصه در اجرای سیاست خارجی به ویژه در سراسر خاورمیانه است.

بحران اجتماعی در جامعه آمریکا گریبان هر دو حزب حاکم در این کشور یعنی دمکرات‌ها و جمهوریخواهان را گرفته و گرفتار کرده است. ترامپ مدام حرف می‌زند. یک روز می‌گوید کشور کانادا از آن آمریکا است. روز دیگر به پاناما و دولت آن اعتراض و تهدید حمله نظامی می‌کند. یک روز می‌گوید غزه را من تصرف خواهم کرد و از آن بزرگترین «قمارخانه» جهانی می‌سازم.

با چراغ سبز او «نتانیاهو» بزرگترین فجایع را در تهاجم نظامی به سراسر غزه انجام داد و ترامپ حتی یک جمله در محکومیت جنایات دولت نتانیاهو نگفته و نمی‌گوید بلکه او را «قهرمان» خاورمیانه می‌خواند! و امروز در برابر دولت «مادور» آماده باش و آرایش جنگی گرفته است.

برخی از جامعه‌شناسان سیاسی در اروپا و آمریکا نوشته‌اند و گفته‌اند که «جهان» امروز با فردی «روان‌پریش» به نام ترامپ گرفتار شده است که آینده جهان را تهدید به جنگ و مرگ می‌کند! این شعار، حاصلِ شناخت و باور آمریکایی‌ها نسبت به رئیس جمهور خود ترامپ و عملکرد او بعد از یکسال است که: «ما شاه نمی‌خواهیم!»

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
خود شیفته عقده ای
مهم ترین اصل در زندگی او عدم پایبندی به اصول هست.
هیچ چیز براش مهم نیست جز خودش
روانی مریض
