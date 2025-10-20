En
جاده کندوان تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران بااشاره به انسداد جاده کندوان و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۲۲ امشب وضعیت ترافیک در دیگر راه‌های استان را عادی و روان اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۳۷
306 بازدید
جاده کندوان تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است

علی صادقی افزود: جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۲۲ شب گذشته تا ساعت ۲۲ امشب در هر دو طرف مسیر به دلیل عبور احشام مسدود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: هم‌اکنون ترافیک در محورهای هراز و سوادکوه به صورت عادی و روان جریان دارد و مشکلی در عبور و مرور گزارش نشده است.

صادقی همچنین تأکید کرد: از نظر شرایط جوی نیز هیچ مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود و وضعیت جوی پایدار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان و هم‌وطنان خواست با رعایت نکات ایمنی، در صورت نیاز به تردد در این مسیرها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

