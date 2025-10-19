جاده چالوس بسته شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت ۲۲ امشب، تردد در محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال متوقف شده و به مدت ۲۴ ساعت ادامه دارد و عبور و مرور تنها برای ساکنان محلی و خودرو‌های دارای مجوز دسترسی امکان‌پذیر خواهد بود.



سرهنگ پیمان کرمی افزود: این تصمیم به‌منظور حفظ ایمنی عشایر در حال کوچ و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تردد احشام در محدوده کندوان اتخاذ شده است،با توجه به این شرایط، آزادراه تهران - شمال نیز به‌طور کامل مسدود خواهد بود.



رئیس پلیس راه البرز تاکید کرد: تردد برای افراد محلی و مسافرانی که قصد سفر تا دهانه جنوبی تونل کندوان وبالعکس را دارند، امکانپذیر است.