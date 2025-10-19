هیات اوکراینی توانست ترامپ را متقاعد کند که از طرحی درباره خطوط کنونی جبهه‌ها حمایت کند اما فضای نشست نشان داد که موضع ترامپ در قبال جنگ چقدر ناپایدار و وابسته به خواسته‌های پوتین است.

به گزارش تابناک، فایننشال تایمز روز یکشنبه در گزارشی نوشت که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در یک نشست پرتنش در کاخ سفید، از «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین خواست شروط روسیه برای پایان دادن به جنگ را بپذیرد و هشدار داد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفته است در غیر این صورت «اوکراین را نابود خواهد کرد».

منابع مطلع به فایننشال تایمز گفتند این دیدار چندین بار به مشاجره لفظی و فریاد کشیدن میان دو رئیس‌جمهور کشیده شد و ترامپ «دائماً ناسزا می‌گفت». وی نقشه‌های خطوط مقدم را کنار انداخت و بر واگذاری کامل منطقه دونباس به پوتین اصرار داشت، در حالی که جملاتی را تکرار می‌کرد که پیش‌تر از زبان رئیس‌جمهور روسیه شنیده شده بود.

در نهایت، هیات اوکراینی توانست ترامپ را متقاعد کند که از طرحی درباره خطوط کنونی جبهه‌ها حمایت کند اما فضای نشست نشان داد که موضع ترامپ در قبال جنگ چقدر ناپایدار و وابسته به خواسته‌های پوتین است. زلنسکی در این دیدار به دنبال دریافت موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» از آمریکا بود اما ترامپ این درخواست را رد کرد.

چند مقام اروپایی که در جریان جلسه قرار داشتند گفتند ترامپ بارها استدلال‌های پوتین را عینا تکرار کرده است، حتی زمانی که با مواضع پیشین خودش درباره ضعف روسیه در تضاد بوده است. یکی از مقامات اروپایی نقل کرد که ترامپ به زلنسکی گفت: «اگر [پوتین] بخواهد، شما را نابود می‌کند.» به گفته منابع، ترامپ در مقطعی نقشه‌های میدان نبرد اوکراین را به گوشه‌ای پرتاب کرده است.

کاخ سفید و دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین فورا به درخواست اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادند. رفتار ترامپ در این دیدار ناامیدی زیادی در میان متحدان اروپایی اوکراین ایجاد کرده است. چند دیپلمات اروپایی تایید کردند که ترامپ بیشتر وقت جلسه را صرف تکرار استدلال‌های پوتین کرده و به زلنسکی فشار آورده تا پیشنهاد روسیه را بپذیرد.