حمله هوایی شدید به ۲۰ نقطه در غزه /شهادت ۱۵ فلسطینی

به گزارش تاباک، منابع فلسطینی اعلام کردند مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در دقایق گذشته هدف بیش از ۲۰ حمله هوایی قرار گرفته است.
منابع مذکور اعلام کردند تاکنون بیش از ۱۵ شهروند فلسطینی در حملات امروز اشغالگران به غزه به شهادت رسیدهاند.
شبکه فلسطینی الاقصی از شهادت ۶ کودک فلسطینی در بمباران مدرسه السردی در اردوگاه شماره ۲ النصیرات در مرکز نوار غزه خبر داد.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد ارتش این رژیم موج گستردهای حملات هوایی خود علیه دهها هدف در نقاط مختلف نوار غزه را آغاز کرده است.