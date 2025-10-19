En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله هوایی شدید به ۲۰ نقطه در غزه /شهادت ۱۵ فلسطینی

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در غزه، امروز ۲۰ نقطه از مناطق مختلف غزه را هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۱۴
| |
315 بازدید
حمله هوایی شدید به ۲۰ نقطه در غزه /شهادت ۱۵ فلسطینی

به گزارش تاباک، منابع فلسطینی اعلام کردند مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در دقایق گذشته هدف بیش از ۲۰ حمله هوایی قرار گرفته است.

منابع مذکور اعلام کردند تاکنون بیش از ۱۵ شهروند فلسطینی در حملات امروز اشغالگران به غزه به شهادت رسیده‌اند.

شبکه فلسطینی الاقصی از شهادت ۶ کودک فلسطینی در بمباران مدرسه السردی در اردوگاه شماره ۲ النصیرات در مرکز نوار غزه خبر داد.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد ارتش این رژیم موج گسترده‌ای حملات هوایی خود علیه ده‌ها هدف در نقاط مختلف نوار غزه را آغاز کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل فلسطین غزه حمله هوایی بمباران آتش بس نقض آتش بس حماس اسرای اسرائیلی خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عقب‌نشینی نتانیاهو با فشار ترامپ
نقض آتش‌بس؛ اسرائیل به جنوب غزه حمله کرد
آکسیوس: حمله مجدد اسرائیل به غزه با اطلاع آمریکا
حملات سنگین جدید علیه حماس در راه است
جلوگیری از ورود کمک‌ها به غزه با دستور نتانیاهو
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حماس را تهدید کرد
بن‌گویر خواستار حمله به نوار غزه شد
پیام ویتکاف به اسرائیل درباره غزه و حماس
نقض آشکار آتش‌بس؛ تداوم حملات رژیم اسرائیل به غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bNK
tabnak.ir/005bNK